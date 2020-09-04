Нидерланды - Польша 1:0. Вымучили

Нидерланды добыли не самую яркую, но вполне убедительную победу на старте Лиги Наций. Польша практически ничего не создала за 90 минут и была за это наказана.

За весь первый тайм стороны создали по одному хорошему моменту, причем "Оранье" его придумали за секунду до свистка на перерыв - Депай красиво забросил мяч на Де Йонга и тот попал в штангу. Польша ответила на это мощный ударом Пентека во вратаря после прострела Кендзеры.

Нидерланды много держали мяч и пытались обострять, но им мешала невысокая командная скорость и "переигрывания" от Депая, Промеса и других лидеров. Вдобавок поляки сели в оборону глубоко, и до тех пор, пока хватало свежести, удерживали хозяев на безопасном расстоянии от своих ворот.

Усталость пришла к "Кадре" где-то с 55-й минуты - постоянно бегать за быстрыми форвардами "Оранье" и преодолевать по полполя на полной скорости в контратаках оказалось для них чересчур сложным заданием. У одного только Депая вскоре после возобновления игры было два шикарных шанса забить, но в одном эпизоде не хватило поля, а в другом вовремя из ворот вышел Щесный.

А вот Бергвейну на 61-й минуте не помешало ничего - он с линии ворот замкнул прострел Хатебура, которому предшествовал гениальный заброс от Френки Де Йонга.

Поляки ответить на это не смогли - молодой Йозвак старался, но принимал много плохих решений; Пентек напрочь провалил игру и был заменен; Зьелинский в некоторых эпизодах показал класс, но поддержки не получил. Просто катастрофично не хватило "Кадре" отдыхающего после изнурительного сезона Роберта Левандовского.

По такой игре "Оранье" уверенно довели матч до победы. В концовке они снова много держали мяч, пробовали и забросы из глубины, и прострелы, даже гол забили - но его отменили из-за офсайда. Наверное, делай они все то же самое, но в полтора раза быстрее - и счет был бы крупным. Однако пауза на международные матчи сказалась - сборным нужно время, чтобы сыграться заново.

Уже во втором туре по идее игра у тех и других должна получиться более качественной. Поляки 7 сентября сыграют против Боснии и Герцеговины, а Нидерланды в тот же день против Италии.

Амстердам. "Йохан Кройф Арена"

Нидерланды - Польша - 1:0

Голы: Бергвейн, 61

Нидерланды: Силлессен - Хатебур, Велтман, Ван Дейк, Аке - Де Роон, Ф.Де Йонг - Бергвейн (Ван де Бек, 74), Вейналдум, Промес - Депай

Польша: Щесный - Кендзера, Глик, Беднарек, Берешинский - Шиманьский, Клих, Крыховяк, Йозвак (Гросицкий, 71) - Зьелинский (Модер, 77) - Пентек (Милик, 63)

Предупреждения: Де Роон, 71, Депай, 74, Ф.Де Йонг, 89 - Пентек, 21, Клих, 33, Йозвяк, 56, Глик, 63, Беднарек, 90+1