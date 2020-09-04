Лига Наций. Италия не переигрывает Боснию дома

Лига Наций. Группа А1

Флоренция. "Артемио Франки"

Италия - Босния и Герцеговина 1:1

Голы: Сенси 67 - Джеко 57

Италия: Доннарумма, Флоренци, Бонуччи, Ачерби, Бираги, Барелла, Сенси, Лоренцо Пеллегрини (Кен 86), Кьеза (Дзаньоло 71), Инсинье, Белотти (Иммобиле 73)

Босния и Герцеговина: Шехич, Чипетич, Шуньич, Саничанин, Колашинац (Чивич 84), Хаджиахметович, Цимирот, Гояк, Вишча (Д. Милошевич 86), Джеко, Ходжич (Бешич 77)

Предупреждения: Белотти 65, Инсинье 79, Дзаньоло 79, Бонуччи 80 - Цимирот 79

2017-й год был кошмарным для Италии, 2018-й, год начала работы Роберто Манчини - тяжёлым и мучительным, с неудачей в Лиге Наций. Зато 2019-й - великолепным. С десятью победами в десяти матчах Отбора на Евро с разницей мячей 37:4. С продолжением рекорда всех времён для "адзурри" до 11-ти побед подряд. Босния же наоборот, в Лиге Наций-2018 выступила отлично и вышла в Дивизион "А". А вот Отбор завалила, из-за чего сменила тренера. Получается, Лига Наций-2020 стала продолжением ЛН-2018? Для обеих? Или же лучше не судить строго после вынужденного долгого перерыва?

Вроде бы в первые 15 минут хозяева отдали гостям мяч и пытались перехватить. Дважды получилось оставить вингеров Кьезу и Инсинье в их частях штрафной с мячом. Вроде бы затем итальянцы уже полностью завладели мячом и пытались взломать оборону боснийцев позиционно. Можно отметить, что позволили подопечным 71-летнего Душана Баевича в его дебюте лишь один удар по воротам до перерыва. Но на самом деле проще и правильнее заявить, что первый тайм был ужасным. Крайне медленным, без каких-либо идей. Кьеза и Инсинье пробили очень неточно. Как и Вишча из района левого угла вратарской.

Второй тайм также начался активностью Италии на левом фланге. Инсинье закрутил... прямо в руки Шехичу. А Ходжич в ответ после потери Бонуччи переиграл вратаря и с острого угла попал в стойку! Звонок услыхала лишь атака. Инсинье ответил тем же, пусть и головой. Сенси при простреле Лоренцо и ударе в падении метров с 14-ти помог рикошет. Вскоре после этого гола Шехич отбил удар Кьезы. А оборона? Она сразу после штанги Инсинье позволила два касания головой при подаче углового и ещё одно - Джеко ногой - перед самым вратарём. Удары Вишчи и Гояка в контратаках взял Доннарумма.

Манчини также не услыхал звонков, вспомнив о заменах лишь на 71-ой минуте. Да и выпустил людей, проведших очень тяжёлый неприятный сезон - Дзаньоло, Кена. В стартовом составе также были немало таких - Флоренци, Бираги, Сенси, Кьеза, Белотти. И такой команде не удалось даже устроить финальный штурм. Как раз Бешич не попал в очередной контратаке. Неужели Италия вернулась в 2018-й год, а то и ранее? По игре в этом матче - явно. Вернулась в тот год и Босния, даже без Миралема Пьянича отыграв весьма прилично. И заслуженно прервав рекордную серию соперника.