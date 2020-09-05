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Нидерланды - Польша 1:0. Видео обзор матча

Лига наций УЕФА
(2 голосов)

Смотреть видео обзор матча Нидерланды - Польша, Лига Наций, 4 сентября 2020

Нидерланды - Польша 1:0. Видео обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Нидерланды - Польша, которые встречались в рамках первого тура дивизиона А в Лиге Наций. Кадра вышла на игру без Роберта Левандовского, как следствие в составе не нашлось игрока, который мог бы огорчить Силессена. Зато голландцы один мяч в сетку таки отправили - отличился игрок «Тоттенхэма» Бергвайн.

Лига Наций. Дивизионе А
Группа 1. Первый тур
Нидерланды - Польша 1:0
Гол: Бергвайн 61

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В статье: Нидерланды Польша Лига Наций Стивен Бергвейн
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