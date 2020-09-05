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Италия - Босния и Герцеговина 1:1. Видео голов и обзор матча

Лига наций УЕФА
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Смотреть видео обзор матча Лиги Наций Италия - Босния и Герцеговина, 4 сентября 2020

Италия - Босния и Герцеговина 1:1. Видео голов и обзор матча
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Вашему вниманию видео обзор матча Италия - Босния и Герцеговина в рамках первого тура Лиги Наций, дивизион А. Гости открыли счет усилиями не увядающего Джеко, для которого этот гол стал 59-м за сборную. Но Скуадра адзурра ответила точным ударом Сенси. В конце концов, матч так и завершился - ничья 1:1.

Лига Наций. Дивизион А
Группа 1. Первый тур
Италия - Босния и Герцеговина 1:1
Голы: Сенси 67 - Джеко 57

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В статье: Эдин Джеко Италия Босния и Герцеговина
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