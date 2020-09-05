Италия - Босния и Герцеговина 1:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Италия - Босния и Герцеговина в рамках первого тура Лиги Наций, дивизион А. Гости открыли счет усилиями не увядающего Джеко, для которого этот гол стал 59-м за сборную. Но Скуадра адзурра ответила точным ударом Сенси. В конце концов, матч так и завершился - ничья 1:1.

Лига Наций. Дивизион А

Группа 1. Первый тур

Италия - Босния и Герцеговина 1:1

Голы: Сенси 67 - Джеко 57