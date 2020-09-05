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И Холанд не помог. Норвегия - Австрия 1:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Норвегия - Австрия, Лига Наций, 4 сентября 2020
Вашему вниманию видео обзор матча Норвегия - Австрия, которые встречались в дивизионе В Лиги Наций. Игра прошла при более чем ощутимом преимуществе гостей - австрийцы нанесли 15 ударов по воротам, тогда как хозяева только три. Присутствие в составе норвежцев Эрлинга Холанда позволила один из них реализовать, однако соперник забил на один больше. Напомним, что с Австрией Украины сыграет на Евро.
Лига Наций. Дивизион В
Группа 1. Первый тур
Норвегия - Австрия 1:2
Голы: Голанд 66 - Грегорич 35, Забитцер 54 пен.