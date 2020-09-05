И Холанд не помог. Норвегия - Австрия 1:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Норвегия - Австрия, которые встречались в дивизионе В Лиги Наций. Игра прошла при более чем ощутимом преимуществе гостей - австрийцы нанесли 15 ударов по воротам, тогда как хозяева только три. Присутствие в составе норвежцев Эрлинга Холанда позволила один из них реализовать, однако соперник забил на один больше. Напомним, что с Австрией Украины сыграет на Евро.

Лига Наций. Дивизион В

Группа 1. Первый тур

Норвегия - Австрия 1:2

Голы: Голанд 66 - Грегорич 35, Забитцер 54 пен.