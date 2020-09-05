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Словакия – Чехия 1:3. Обзор матча

Лига наций УЕФА
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Словакия – Чехия 1:3. Обзор матча
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В матче дебютного тура Лиги Наций Чехия обыграла своих соседей из Словакии (1:3). Единственным голом у хозяев отличился Шранц, а у чешской команды забивали Цоуфал, Дочкал и Крменчик.

Словакия – Чехия 1:3

Голы: Шранц, 88 – Цоуфал, 48, Дочкал, (53, пенальти), Крменчик, 86.

Словакия: Грейф, Дьомбер, Пекарик, Штетина (Вальент, 32), Шкриньяр, Куцка, Грошовски, Лоботка, Дуда (Зреляк, 17), Гараслин, Боженик (Шранц, 65).

Чехия: Вацлик, Калас, Боржил, Цоуфал, Челюстка, Дарида, Дочкал, Янкто (Провод, 68), Крал, Масопуст (Шевчик, 86), Гложек (Крменчик, 72).

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В статье: Словакия Чехия
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