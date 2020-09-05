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Португалия - Хорватия. Анонс и прогноз матча Лиги Наций

Лига наций УЕФА
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От достижений - к тревоге

Португалия - Хорватия. Анонс и прогноз матча Лиги Наций
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

5 сентября. 21:45. Лига Наций. Группа А3. Порту. "Драгау"
Главный арбитр: Давиде Масса (Италия)
Телетрансляция - Футбол 2
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол>>

"Группа Смерти" Лиги Наций начнётся битвой первого победителя турнира и чемпиона Европы с вице-чемпионом мира. После своих успехов сборные Португалии и Хорватии больше страдали, чем радовались. Ныне же жалуются на плохое физическое состояние игроков. Фернанду Сантуш даже заявляет, что не знает о состоянии своих подопечных ничего. А Златко Далич говорит о матче с огромными требованиями. Вместе с тем, оба полны гордости за свои достижения и собираются играть как гранд. В группе с чемпионом мира Францией и четвертьфиналистом ЧМ Швецией поможет только такое отношение к делу.

Первые полтора года Хорватии в качестве вице-чемпиона мира не впечатлили. Преемники морально уставших лидеров ещё не готовы. В Лиге Наций состоялось 0:6 от Испании. Правда, дома был взят реванш, а за 13 минут до окончания турнира "клетчатые" лидировали в группе. Однако в итоге уступили и удержались в Дивизионе А лишь после его расширения. Отбор на Евро-2020 в лёгкой группе они выиграли, но не без вопросов. После поражения от Венгрии и ничьей в Азербайджане говорили даже об отставке Далича. А сам он отчаянно призывает молодых выдвигаться, ведь Модрича, Ракитича и других скоро не будет. Будущее неясно.

Португалия Лигу Наций выиграла. И потому чувствует себя увереннее. В последние дни все в сборной говорили о гордости и уверенности в себе благодаря званиям "действующий победитель Лиги Наций и Чемпионата Европы". Об ответственности, но положительной, приятной. Вместе с тем, и её Отбор на Евро оставил вопросы. После ничьих против Украины и Сербии дома в Белград пришлось ехать припёртыми к стене. Затем последовало поражение в Киеве. Здесь также молодёжь всё ещё не берёт руль в свои руки. А ныне всегда консервативный Сантуш заявил, что осознанно пригласил в сборную проверенных людей.

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Такое состояние, а также проблемы из-за коронавируса и обусловили высказывания наставников. Далич жалуется на наиболее сложную группу из возможных. Заявляет, что его команда ныне не способна, и потому не собирается высоко прессинговать и бегать за соперником. А будет обороняться, искать контратаки и передышки со спокойным владением мячом. Боится атак фланговых защитников соперника. Хотя и говорит о своих "тузах", о том, что его сборная - вице-чемпион мира. Об умении держать мяч. Сантуш же заявил, что в такой "ненормальной" ситуации его штаб даже не сумел проанализировать состояние "сборников".

В очных матчах всё ясно - четыре победы португальцев и ничья. Последний официальный состоялся на Евро-2016 и был решён единственным голом европейской "Селесао" на 117-ой минуте. Зрелище было чуть ли не ужасающим. Однако Сантуш называет тот матч лучшей тактической битвой турнира и считает, что и Хорватия выиграла бы Евро, если бы прошла его успешно. Далич тогда ещё не был тренером сборной, но отлично помнит тот матч и желает взять реванш. Получится ли? Пожалуй, течение сегодняшнего матча будет схожим.

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Кадры

Хорваты приехали в Порту без своих лидеров - Модрича и Ракитича, попросивших освобождение. Брозович и Перишич из-за участия в финалах Еврокубков присоединились к команде позже. Первый не в лучших кондициях. Но и без них есть кому играть. Марио Пашалич из "Аталанты" провел свой лучший сезон в карьере, Ковачич играет в стартовом составе "Челси", а Влашич отличился голом и ассистом в последнем матче российской лиги. С последним схема станет более атакующей. Слева выйдет один из лидеров "Милана" Ребич. В центре атаки - бомбардир "Хоффенхайма" Крамарич либо форвард загребского "Динамо" Петкович.

Наибольшая проблема наблюдается на правом фланге обороны. Йедвай с травмой, Врсалько из-за травмы колена не играл за "Атлетико" с февраля, а в сборной - почти два года. Возможно, там придётся выходить Домагою Виде. Вариант реальный, поскольку в строю и Ловрен, и Чалета-Цар. Последний даже сделал дубль за "Марсель" в последнем матче Лиги I.

В Португалии потери две. Ренату Саншеш уже уехал домой. А Криштиану Роналду пропустил два последних дня тренировок из-за инфекции в пальце ноги. Сантуш сомневается в том, что КР7 выйдет с первых минут. По именам заменить его есть кому, вот только Бернарду Силва предпочитает забыть летнюю часть сезона 2019/20, а Жоау Фелиш и Гедеш - весь сезон. В отличие от Диого Жоты из "Вулверхэмптона", забившего девять мячей в Лиге Европы. Возможно, он дебютирует в "старте". Ну и, разумеется, от Бруну Фернандеша, оживившего "Манчестер Юнайтед". Его даже спрашивают, не чувствует ли он себя Роналду.

В обороне солирует всё тот же Пепе. Жоау Канселу сильно добавил в "Сити" летом на позиции левого защитника, но здесь всё же выйдет справа. Ведь слева есть Геррейру из "Боруссии" Дортмунд и Мариу Руи из "Наполи". Что же касается ворот, то возможен даже выход не вечного Руи Патрисиу, а Лопеша, великолепно игравшего за "Лион" в Лиге Чемпионов. Сантуш объяснил, что не вызывал Антони из-за его семейных проблем, но ныне у него немалые шансы дебютировать за сборную в официальном матче.

Португалия: Антони Лопеш, Канселу, Пепе, Диаш, Геррейру, Данилу Перейра, Моутинью, Бернарду Силва, Гедеш, Жота, Андре Силва

Хорватия: Ливакович, Вида, Чалета-Цар, Ловрен, Баришич, Брозович, Ковачич, Пашалич, Брекало, Ребич, Крамарич

Прогноз: Португалия - Хорватия 1:0

Обе сборные и в лучшем состоянии никогда не бегут вперёд сломя голову. Ныне же ищут прежде всего компактность, надёжность. Бояться недостатка "физики". Потому существует опасность недостатка голов. В четырёх первых матчах в Дивизионе А вчера и позавчера были забиты лишь восемь мячей. И сегодня будет мало. А кто победит? Сантуш заявляет, что его команда очень спокойна даже без Роналду. Его игроки очень уважают соперника, но и чувствуют голод к победам. Желают защищать титул. А хорваты сильно устали морально. Потому резонно предположить вязкий матч со скромной победой хозяев.

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В статье: Фернанду Сантуш сборная Португалии Лига Наций Национальная сборная Португалии Национальная сборная Хорватии Златко Далич Сборная Хорватии
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