Лига наций УЕФА
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Шотландия – Израиль 1:1. Обзор матча
Матч дебютного тура Лиги Наций
Предоставляем вашему вниманию обзор матча 1-го тура Лиги Наций между Шотландией и Израилем (1:1).
Шотландия – Израиль 1:1
Голы: Захави (73) – Кристи (45, пен)
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