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Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шотландия – Израиль 1:1. Обзор матча

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Матч дебютного тура Лиги Наций

Шотландия – Израиль 1:1. Обзор матча
Новина українською

Предоставляем вашему вниманию обзор матча 1-го тура Лиги Наций между Шотландией и Израилем (1:1).

Шотландия – Израиль 1:1

Голы: Захави (73) – Кристи (45, пен)

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В статье: Израиль Шотландия
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