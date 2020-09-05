Манчини случайно оставил Кьеллини в запасе, забыв надеть очки при выборе состава

Главный тренер национальной команды Италии Роберто Манчини признал, что по ошибке оставил в запасе защитника Джорджо Кьеллини на матч с Боснией и Герцеговиной (1:1).

"Когда мне показывали состав, на мне не было очков и мне просто сказали, что всё хорошо. Я не заметил, что там был Ачерби, а не Кьеллини. Во всяком случае, изначально мы планировали, что Ачерби сыграет в одном матче, а Кьеллини — в другом.

Я спросил Джорджио, хочет ли он сыграть сегодня или в понедельник с Нидерландами. Он сказал, что хочет сегодня, но сейчас нам придётся поменять планы. Не то чтобы мы выбрали вратаря, а не защитника, это не большая разница, но да, это была ошибка", — цитирует Манчини Daily Mail.