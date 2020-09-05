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FPS Коноплянки и политика вызова в сборную. Обзор матча Украина – Швейцария. Подкаст №40

Лига наций УЕФА
(4 голосов)

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FPS Коноплянки и политика вызова в сборную. Обзор матча Украина – Швейцария. Подкаст №40
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Анализируем поединок 1-го тура Лиги наций между Украиной и Швейцарией. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь!

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Бил Зинченко или навешивал? Большой разнос Коноплянки (Жене нужно поправить всего два компонента), оценка игры дебютантов, комплексный вопрос вызова украинских футболистов в сборную, а также роль ее генералов для Шевченко. Что ожидать от матча с "Красной Фурией"? Еще больше мыслей вы найдете внутри подкаста.

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Андрей Ярмоленко Евгений Коноплянка Тарас Степаненко Андрей Шевченко Андрей Пятов Украина Испания Швейцария Роман Яремчук Ян Зоммер Стивен Цубер Харис Сеферович Лига Наций Александр Зинченко Богдан Михайличенко Александр Тымчик Подкаст Аудиомнение
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Комментарии (1)
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yura_santa2010 (Глибока Чернівецька )
05.09.2020 в 16:24
Якби ви ще українською спілкувались то це б взагалі чудово було б...
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