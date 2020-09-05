FPS Коноплянки и политика вызова в сборную. Обзор матча Украина – Швейцария. Подкаст №40

Анализируем поединок 1-го тура Лиги наций между Украиной и Швейцарией. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь!

Бил Зинченко или навешивал? Большой разнос Коноплянки (Жене нужно поправить всего два компонента), оценка игры дебютантов, комплексный вопрос вызова украинских футболистов в сборную, а также роль ее генералов для Шевченко. Что ожидать от матча с "Красной Фурией"? Еще больше мыслей вы найдете внутри подкаста.