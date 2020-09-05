Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матч Чехия – Шотландия отменён из-за коронавируса
Игра будет перенесена
Поединок Лиги наций между сборными Чехии и Шотландии не состоится.
Игра, запланированная на 7 сентября, перенесена. Решение принято во избежание распространения коронавируса, гласит заявление федерации футбола Чехии.
Накануне матча между сборными Чехии и Словакии (3:1), который состоялся 5 сентября, стало известно, что два чешских футболиста изолированы.
Они не заразились коронавирусом, но контактировали с сотрудником национальной команды, тест которого на COVID-19 дал положительный результат.
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