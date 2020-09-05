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Лига наций УЕФА

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Матч Чехия – Шотландия отменён из-за коронавируса

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Игра будет перенесена

Матч Чехия – Шотландия отменён из-за коронавируса
Новина українською

Поединок Лиги наций между сборными Чехии и Шотландии не состоится.

Игра, запланированная на 7 сентября, перенесена. Решение принято во избежание распространения коронавируса, гласит заявление федерации футбола Чехии.

Накануне матча между сборными Чехии и Словакии (3:1), который состоялся 5 сентября, стало известно, что два чешских футболиста изолированы.

Они не заразились коронавирусом, но контактировали с сотрудником национальной команды, тест которого на COVID-19 дал положительный результат.

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В статье: коронавирус
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