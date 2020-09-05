Испания - Украина: когда и где смотреть онлайн матч Лиги наций

UA-Футбол рассказывает всё, что нужно знать о второй игре сборной Украины в Лиге наций.

Какой формат Лиги наций и на каком месте в группе Украина?

В турнире пока сыгран лишь один тур. Победа над Швейцарией в четверг подарила первую строчку группы 4 Украине. Германия с Испанией в очном поединке расписали ничью и сейчас делят второе и третье места, став главным преследователем "сине-жёлтых". Швейцария без очков замыкает таблицу в группе.

Победитель группы выходит в "Финал четырёх". Сборная, которая займёт четвёртое место в квартете, вылетает в Лигу В турнира - дивизион с более скромными командами, откуда украинцы только поднялись.

Где и когда состоится матч Испания - Украина и будут ли болельщики на трибунах?

В связи с коронавирусом матчи Лиги наций проходят без зрителей.

По этой причине руководство испанской королевской федерации футбола решило провести игру на довольно скромной арене: стадион "Альфредо ди Стефано" способен принять лишь 6 тысяч зрителей. Здесь свои домашние встречи проводит молодёжная комада "Реала".

Сам поединок состоится в воскресенье, 6 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Где и как смотреть матч Испания - Украина?

UA-Футбол традиционно проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Вместе с нашим онлайном вы не пропустите ни одного события на поле.

Также на нашем Youtube-канале и Instagram-странице до матча в эфир выйдут стримы с анализом последних новостей вокруг поединка. Наш стрим - это очень хороший разогрев к игре. После финального свистка Youtube-канал UA-Футбол подведёт итог встречи.

Официальным транслятором Лиги наций в Украине стала "Медиа Группа Украина", которая и показывает все игры "сине-жёлтых".

Поединок между Испанией и Украиной на ТВ смотрите на каналах "Украина" и "Футбол1".

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