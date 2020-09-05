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Луис Энрике о составе: Не хочу, чтобы Шевченко имел дополнительную информацию

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Наставник испанцев прокомментировал предстоящий поединок против Украины

Луис Энрике о составе: Не хочу, чтобы Шевченко имел дополнительную информацию
Новина українською

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился мыслями накануне матча против сборной Украины в рамках дивизиона А Лиги Наций.

"Состав на матч с Украиной? Я очень хорошо знаю Андрея Шевченко, не хочу, чтобы он имел дополнительную информацию о моей команде. Единственное – я бы очень хотел, чтобы в матчах Лиги наций в составе сборной Испании дебютировало больше игроков.

Но буду выбирать состав на матч с Украиной исходя исключительно из того, как футболисты тренировались. У меня есть желание, чтобы все игроки были готовы. Я им объясню задачи на поле независимо от того, выйдут они или нет", - рассказал испанский наставник.

Поединок между Испанией и Украиной пройдет 6-го сентября. Начало - 21:45.

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В статье: сборная Украины Луис Энрике Лига Наций сборная Испании
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Источник:
УАФ
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Комментарии (1)
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Impressed (Украина)
05.09.2020 в 16:40
не понял, а зачем ему вообще называть состав за день до игры?
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