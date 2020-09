Блеклая месть или тотальное отсутствие креатива. Исландия – Англия 0:1

Родоначальники футбола с первых минут начали контролировать как снаряд, так и саму игру – подопечные Саутгейта растягивали фланги, действовали максимально широко и давили на исландцев. Сначала Кейн проверил Халльдоурссона издали, но вратарь сумел зафиксировать мяч в руках, а затем Гарри забил, но гол не был засчитан из-за крайне сомнительного офсайда.

Осада продолжилась: опасно стрелял по воротам соперника Уокер, но выжал лишь корнер, Райс не попал по круглому после перспективного прострела Санчо, размял голкипера Стерлинг. Исландия располагалась компактно благодаря модулю 4-4-2 и не помышляла о дивидендах в редких контратаках, ограничившись расточительством на нескольких стандартах и заработанным "горчичником" для Уокера. В первом тайме гости не нашли в своем арсенале разящих инструментов для вскрытия ворот Исландии.

Вторая половина встречи началась так, словно перерыва и не было – с неакцентированным давлением гостей. Активность Стерлинга, посылка Райса на пустые трибуны и залпы из навесов в штрафную площадку исландцев не ставили хозяев в тупик. Англичане на несколько минут решили сменить тактику и начали комбинировать в мелкий пас в 14-м квадрате – затея, которая также была обречена на неудачу из-за отсутствия тонкого своевременного решения.

Активных действий на первой трети поля гостей не происходило: Пикфорд мог запросто сбегать в местный магазин за Винартертой, ведь англичане продолжали уверенно владеть мячом (81 на 19). Саутгейт решил усилить атаку и выпустить Ингза вместо дебютанта Фодена, но Уокер "решил усомниться" в тактике Гарета и грубо заработал вторую желтую карточку на ровном месте.

1 - Kyle Walker is the first player to be sent off for the England men's team since Raheem Sterling vs Ecuador in June 2014. Orders.