Блеклая месть или тотальное отсутствие креатива. Исландия – Англия 0:1

Родоначальники футбола с первых минут начали контролировать как снаряд, так и саму игру – подопечные Саутгейта растягивали фланги, действовали максимально широко и давили на исландцев. Сначала Кейн проверил Халльдоурссона издали, но вратарь сумел зафиксировать мяч в руках, а затем Гарри забил, но гол не был засчитан из-за крайне сомнительного офсайда.

Осада продолжилась: опасно стрелял по воротам соперника Уокер, но выжал лишь корнер, Райс не попал по круглому после перспективного прострела Санчо, размял голкипера Стерлинг. Исландия располагалась компактно благодаря модулю 4-4-2 и не помышляла о дивидендах в редких контратаках, ограничившись расточительством на нескольких стандартах и заработанным "горчичником" для Уокера. В первом тайме гости не нашли в своем арсенале разящих инструментов для вскрытия ворот Исландии.

Вторая половина встречи началась так, словно перерыва и не было – с неакцентированным давлением гостей. Активность Стерлинга, посылка Райса на пустые трибуны и залпы из навесов в штрафную площадку исландцев не ставили хозяев в тупик. Англичане на несколько минут решили сменить тактику и начали комбинировать в мелкий пас в 14-м квадрате – затея, которая также была обречена на неудачу из-за отсутствия тонкого своевременного решения.

Активных действий на первой трети поля гостей не происходило: Пикфорд мог запросто сбегать в местный магазин за Винартертой, ведь англичане продолжали уверенно владеть мячом (81 на 19). Саутгейт решил усилить атаку и выпустить Ингза вместо дебютанта Фодена, но Уокер "решил усомниться" в тактике Гарета и грубо заработал вторую желтую карточку на ровном месте.

1 - Kyle Walker is the first player to be sent off for the England men's team since Raheem Sterling vs Ecuador in June 2014. Orders. — OptaJoe (@OptaJoe) September 5, 2020

Удаление не существенно, но все-таки повлияло на общую картину игры. Тренер англичан был вынужден выпустить Александер-Арнольда, чтобы Трент закрыл всю правую бровку самостоятельно. План сработал на фоне уровня соперника, но Англия окончательно сбилась на навесы и корнеры, а Исландии стало намного легче сдерживать соперника.

В эндшпиле встречи произошел обмен пенальти – Йованович зафиксировал игру рукой у Ингасона в штрафной площадке Исландии после удара Стерлинга. Как итог, реализованный приговор от Рахима и вторая желтая для Сверрира. Буквально через 120 секунд сербский арбитр увидел, как Джо Гомес глупо завалил Фридьонссона уже во владениях Пикфорда – Бьяднасон отправил снаряд выше ворот.

17 - Raheem Sterling has been directly involved in 17 goals in his last 12 games for England (11 goals, 6 assists). Composed. pic.twitter.com/c5jGYjYPSk — OptaJoe (@OptaJoe) September 5, 2020

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер тонко подколол "трех львов" в своем Твиттере после финального свистка:

Another easy win. — Gary Lineker (@GaryLineker) September 5, 2020

Лига наций. Лига А. 1-й тур

Стадион: "Лаугардалсвеллур" (Рейкьявик)

Главный судья: Срджан Йованович (Сербия)

Исландия – Англия 0:1

Голы: Стерлинг (90+1, пенальти)

Бьяднасон не реализовал 11-метровый на 90+3'

Исландия: Халльдоурссон – Херманнссон, Арнасон, Ингасон, Магнуссон – Торстейнссон (Сигурдссон, 66), Бьяднасон, Палссон, Траустасон (Хадльвредссон) – Гюдмюндссон, Бедваррсон (Фридьонссон, 90+1)

Англия: Пикфорд – Уокер, Гомес, Дайер, Триппьер – Райс, Уорд-Проуз, Фоден (Ингз, 68) – Санчо (Трент Александер-Арнольд, 73), Кейн (Гринвуд, 78), Стерлинг

Предупреждения: Ингасон (42) – Уокер (33)

Удаления: Ингасон (89) – Уокер (70), Гомес (90+2)