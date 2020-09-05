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Капитан Швейцарии: Мы не должны были проигрывать Украине
Джака прокомментировал поражение своей сборной
Полузащитник национальной сборной Швейцарии Гранит Джака подвел итоги
"Мы не должны были проигрывать. Но соперник нанес несколько ударов и забил два гола. Заслуженной была бы ничья.
В первом тайме у нас было достаточно пространства и времени. Но нам надо действовать смелее и точнее в последней трети поля. Вот это имеет значение в футболе", – рассказал Джака.
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Источник:SRF
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