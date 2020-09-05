Капитан Швейцарии: Мы не должны были проигрывать Украине

Полузащитник национальной сборной Швейцарии Гранит Джака подвел итоги поражения от сборной Украины в матче Лиги Наций.

"Мы не должны были проигрывать. Но соперник нанес несколько ударов и забил два гола. Заслуженной была бы ничья.

В первом тайме у нас было достаточно пространства и времени. Но нам надо действовать смелее и точнее в последней трети поля. Вот это имеет значение в футболе", – рассказал Джака.