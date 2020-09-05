Лига наций. Бельгия показала класс в матче с Данией

В первом тайме у Бельгии совершенно не получалась позиционная атака. Главная проблема – это отсутствие де Брюйне и Эдена Азара. Ромелу Лукаку, Дрис Мертенс и Торган Азар также не последние люди в мировом футболе, однако они были незаметным на поле.

Самым активным у гостей был Янник Карраско, и именно он создал первый голевой момент в матче, пробив со штрафного в перекладину. Прошло несколько мгновений и Бельгия все же забила со стандарта – в этот Денайер замкнул подачу с углового Мертенса. Для защитника “Лиона” это был первый гол за национальную команду.

Новый тренер Дании Каспер Юлманн взял курс на современный футбол, и скандинавы в первом тайме очень много прессинговали и выиграли у Бельгии владения мячом. Хороший момент упустил Эриксен – не подвел Миньоле, заменявший сегодня Куртуа. У Бельгии были только контратаки.

Второй тайм Дания не смогла провести в таком же высоком темпе. Хозяева все чаще не поспевали за контратаками бельгийцев, но второй гол был забит благодаря индивидуальному мастерству Ромелу Лукаку и Дриса Мертенса. Нападающий “Интера” протащил мяч в штрафную Шмейхеля, но не смог хорошо ударить, но на добивании оказался Мертенс.

2:0. Дания местами выглядела неплохо, но победила более сильная команда.

Лига наций, Лига А, группа 2, первый тур. Копенгаген, “Паркен”

Дания – Бельгия 0:2

Голы: Денайер 9, Мертенс 77

Дания: Шмейхель – Васс (Йоргенсен 83), Кристенсен, Кьер, Сков – Хейбьерг, Эриксен, Дилэйни – Брэйтуэйт (Мале 72), Поульсен, Дольберг (Корнелиус 83)

Бельгия: Миньоле – Вертонген, Алдервейрелд, Денайер, Кастань – Витцель, Тилеманс (Доку 88), Карраско (Прат 57) – Торган Азар, Мертенс (Троссар 80), Лукаку

Предупреждения: Хейбьерг 3, Сков 26 – Тилеманс 20