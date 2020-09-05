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Ответ Зинченко. Канселу классно забил Хорватии. ВИДЕО

Лига наций УЕФА
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Конкурент украинца по "Ман Сити" поразил ворота хорватов

Ответ Зинченко. Канселу классно забил Хорватии. ВИДЕО
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В матче Лиги Наций дивизиона А сборная Португалии принимает команду Хорватии (2:0 - второй тайм). Группа A3: Португалия, Франция, Швеция, Хорватия

Счет в матче открыл фланговый защитник номинальных хозяев Жоау Канселу - португалец поразил ворота хорватов на 41 минуте встречи.

Видео гола Канселу

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В статье: сборная Португалии Лига Наций Жоау Канселу Сборная Хорватии
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