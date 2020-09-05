Лига наций УЕФА
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Исландия - Англия 0:1. Видео обзор матча
Смотреть видео обзор матча Исландия - Англия, Лига Наций, 5 сентября 2020
Вашему вниманию видео обзор матча Исландия - Англия, которые встречались в первом туре дивизиона А Лиги Наций. В целом скучный поединок подарил эффектную концовку. Во втором тайме по одному игроку из каждой команды получили красные карточки. Англичане на 90+1 реализовали пенальти, а исландцы на 90+3-й упустили шанс спасти ничью - Бьярнасон с 11-метровой отметки промахнулся.
Лига Наций. дивизион А
Группа 2. Первый тур
Исландия - Англия 0: 1
Гол: Стерлинг 90 + 1 пен.
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