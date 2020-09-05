Исландия - Англия 0:1. Видео обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Исландия - Англия, которые встречались в первом туре дивизиона А Лиги Наций. В целом скучный поединок подарил эффектную концовку. Во втором тайме по одному игроку из каждой команды получили красные карточки. Англичане на 90+1 реализовали пенальти, а исландцы на 90+3-й упустили шанс спасти ничью - Бьярнасон с 11-метровой отметки промахнулся.

Лига Наций. дивизион А

Группа 2. Первый тур

Исландия - Англия 0: 1

Гол: Стерлинг 90 + 1 пен.