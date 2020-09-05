Лига Наций. Швеция - Франция 0:1. Скандинавы остановили всех, кроме Мбаппе

Франция в отборе на Евро-2020 имела проблемы с Исландией и Молдовой, показывая катастрофичный футбол в позиционном нападении. Игра со Швецией дала понять, что за время карантина новых идей у штаба "Ле Бле" не добавилось.

Скандинавы со старта врубили довольно интенсивный прессинг на приличных скоростях, и проходить его у чемпионов мира не получалось. С другой стороны, Канте и Рабьо не менее эффективно расправлялись с атакующими потугами "Тре Крунур". Зашкаливающий процент брака у обеих сборных и почти полное отсутствие голевых моментов - таким выдался первый тайм.

У шведов однажды сильно приложился издали Лустиг, но мимо. Линделеф неопасно пробивал после стандарта и попал в руки Льорису. Самый реальный шанс в контратаке упустил Берг, не сумев переиграть французского кипера в ближнем бою.

"Ле Бле" же не создавали вообще ничего, а потом на 41-й минуте внезапно забили. Мбаппе в одиночку прошел двоих оппонентов на фланге и с практически нулевого угла пробил над Ольсеном.

После перерыва Швеция попыталась активнее переходить на чужую половину, в результате чего за спинами у скандинавов появлялись свободные зоны. Чем ближе было к финальному свистку, тем их было больше. Но Франция сегодня играла настолько бестолково в нападении, что и это использовать не смогла. Несколько контратак запорол Мбаппе - он на скорости легко проходил оппонентов, но пасовал исключительно на соперников. Гризманн выглядел не менее стерильно, чем в Барсе - что с игры, что со стандартов. Жиру один раз выиграл верх и пробил, но немного мимо створа. Один только удар Форсберга выглядел опаснее, чем это все.

В эндшпиле, правда, был еще пенальти - Марсьяль вывалился на ворота, когда арбитру уже пора было свистеть, и Линделеф его сбил. К мячу подошел Гризманн - и пальнул в сторону верхней трибуны. Такие вот чемпионы мира, такая вот победа.

По справедливости, сегодняшний матч должен был завершиться вничью - причем сухую. Но так иногда бывает, когда в составе одной из команд играет большой мастер. Килиан Мбаппе исполнил то, что не под силу ни Бергу, ни Форсбергу, ни остальным шведам, при всем к ним уважении.

Интересно, что Мбаппе приготовил для Хорватии? Играть с ней "Ле Бле" будут 8 сентября. Швеция в тот же день померяется силами с Португалией.

Сольна. "Френдз Арена"

Швеция - Франция - 0:1

Гол: Мбаппе, 41

Швеция: Ольсен - Лустиг, Янссон, Линделеф, Бенгтссон (Сема, 88) - Ларссон (Кулушевский, 70), Ольссон, Экдаль, Форсберг - Берг, Квайсон (Гвидетти, 77)

Франция: Льорис - Упамекано, Варан, Кимпембе - Дюбуа (Менди, 88), Рабьо, Канте, Динь - Гризманн - Жиру (Нзонзи, 90+2), Мбаппе (Марсьяль, 77)

Предупреждение: Упамекано, 2