ВИДЕО как Родригес принес Люксембургу победу над Азербайджаном

Вашему вниманию видео обзор матча дивизиона С Лиги Наций между Азербайджаном и Люксембургом. Хозяева выиграли первый тайм, но остались в меньшинстве. Сразу после перерыва Люксембург сравнял счет с помощью автогола, а затем и забил победный мяч - 11-метровый реализовал игрок киевского «Динамо» Жерсон Родригес.

Лига Наций. дивизион С

Группа 1. Первый тур

Азербайджан - Люксембург 1:2

Голы: Шейдаев 43 - Кривоцюк 47 аг, Родригес 72 пен.