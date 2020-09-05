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ВИДЕО как Родригес принес Люксембургу победу над Азербайджаном

Лига наций УЕФА
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Смотреть видео обзор матча Азербайджан - Люксембург, Лига Наций, 5 сентября 2020

ВИДЕО как Родригес принес Люксембургу победу над Азербайджаном
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча дивизиона С Лиги Наций между Азербайджаном и Люксембургом. Хозяева выиграли первый тайм, но остались в меньшинстве. Сразу после перерыва Люксембург сравнял счет с помощью автогола, а затем и забил победный мяч - 11-метровый реализовал игрок киевского «Динамо» Жерсон Родригес.

Лига Наций. дивизион С
Группа 1. Первый тур
Азербайджан - Люксембург 1:2
Голы: Шейдаев 43 - Кривоцюк 47 аг, Родригес 72 пен.

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В статье: Азербайджан Люксембург Жерсон Родригес
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