Легко и без Роналду. Португалия - Хорватия 4:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча дивизиона А Лиги Наций между Португалией и Хорватией. Действующий чемпион Европы показал очень убедительную игру, даже без травмированного Криштиану Роналду. В ворота Ливаковича свои автографы оставили Канселу, Жота, Фелиш и Андре Силва. В составе Хорватии отличился Петкович.

Лига Наций. Дивизион А. Группа 3. Первый тур

Португалия - Хорватия 4:1

Голы: Канселу 41, Жота 58, Фелиш 70, Силва 90 + 5 - Петкович 90 + 1