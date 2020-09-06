Лига наций УЕФА
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Легко и без Роналду. Португалия - Хорватия 4:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Португалия - Хорватия, Лига Наций, 5 сентября 2020
Вашему вниманию видео обзор матча дивизиона А Лиги Наций между Португалией и Хорватией. Действующий чемпион Европы показал очень убедительную игру, даже без травмированного Криштиану Роналду. В ворота Ливаковича свои автографы оставили Канселу, Жота, Фелиш и Андре Силва. В составе Хорватии отличился Петкович.
Лига Наций. Дивизион А. Группа 3. Первый тур
Португалия - Хорватия 4:1
Голы: Канселу 41, Жота 58, Фелиш 70, Силва 90 + 5 - Петкович 90 + 1
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