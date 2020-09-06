Лига наций УЕФА
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Дания – Бельгия 0:2. Обзор матча
Бельгийцы стартовали с победы
Предоставляем вашему вниманию видеообзор матча Лиги Наций между Данией и Бельгией..
Дания – Бельгия 0:2
Голы: Денайер (9), Мертенс (76)
Дания: Шмейхель, Кьер, Кристенсен, Сков, Хейберг, Васс (Йоргенсен, 84), Эриксен, Дилейни, Дольберг (Корнелиус, 83), Поульсен, Брейтвейт (Мяле, 72)
Бельгия: Миньоле, Кастань, Денайер, Вертонген, Алдервейрелд, Тилеманс (Доку, 88), Феррейра-Карраско (Прат, 57), Витсель, Лукаку, Мертенс (Троссар, 80), Т.Азар
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