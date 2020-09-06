Гризманн не реализовал третий пенальти кряду в составе сборной Франции

Форвард сборной Франции и "Барселоны" Антуан Гризманн не реализовал пенальти на 90+5 минуте матча Лиги наций с командой Швеции (1:0).

Пробив выше створа ворот, Антуан довел число своих промахов с 11-метровой отметки до трех кряду.

В рамках отбора к Евро-2020 Гризманн не реализовал пенальти в матчах с Албанией (4:1) и Андоррой (3:0).

Всего за свою карьеру Антуан исполнил 26 пенальти, реализовав 17 из них.