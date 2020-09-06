Лига наций УЕФА
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Гризманн не реализовал третий пенальти кряду в составе сборной Франции
Антуану стоит передать обязанности пенальтиста кому-то другому
Форвард сборной Франции и "Барселоны" Антуан Гризманн не реализовал пенальти на 90+5 минуте матча Лиги наций с командой Швеции (1:0).
Пробив выше створа ворот, Антуан довел число своих промахов с 11-метровой отметки до трех кряду.
В рамках отбора к Евро-2020 Гризманн не реализовал пенальти в матчах с Албанией (4:1) и Андоррой (3:0).
Всего за свою карьеру Антуан исполнил 26 пенальти, реализовав 17 из них.
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Комментарии (2)
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MaksDnepr (Днепр)
06.09.2020 в 10:13
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Maksrovnii (Днепр)
06.09.2020 в 10:27
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