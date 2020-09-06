UA-Футбол проведет стрим в Youtube и Instagram до и после матча Испания - Украина

Сегодня сборная Украины проведет второй матч в Лиге наций. После победы над Швейцарией нас ожидает очень непростой выезд в Испанию. Обсуждаем эту игру в прямом эфире вместе с Александром Рыженко, Александром Севидовым и Сергеем Швецом. Собираемся за полчаса до стартового свистка и делимся своими ожиданиями от игры.

А сразу после завершения второй встречи сборной Украины в Лиге наций мы в прямом эфире будем анализировать поединок и делиться своими мыслями относительно дальнейших перспектив нашей команды в турнире.

Также сегодня мы проведем стрим на нашей Instagram-странице. В 21:00 начинаем прямой эфир, который проведут Егор Бобко и Тарас Вархоляк.

До встречи!

Эфир до матча

Эфир после матча