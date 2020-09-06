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UA-Футбол проведет стрим в Youtube и Instagram до и после матча Испания - Украина

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Сразу два прямых эфира!

UA-Футбол проведет стрим в Youtube и Instagram до и после матча Испания - Украина
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня сборная Украины проведет второй матч в Лиге наций. После победы над Швейцарией нас ожидает очень непростой выезд в Испанию. Обсуждаем эту игру в прямом эфире вместе с Александром Рыженко, Александром Севидовым и Сергеем Швецом. Собираемся за полчаса до стартового свистка и делимся своими ожиданиями от игры.

А сразу после завершения второй встречи сборной Украины в Лиге наций мы в прямом эфире будем анализировать поединок и делиться своими мыслями относительно дальнейших перспектив нашей команды в турнире.

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Также сегодня мы проведем стрим на нашей Instagram-странице. В 21:00 начинаем прямой эфир, который проведут Егор Бобко и Тарас Вархоляк.

До встречи!

Эфир до матча

Эфир после матча

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В статье: Украина Испания канал UA-Футбол
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