Адама Траоре покинул сборную Испании перед игрой с Украиной

Вингер/вингбек сборной Испании Адама Траоре не сыграет с Украиной.

По информации Sefutbol, 24-летний испанец уже покинул расположение национальной команды.

1 сентября футболист сдал положительный тест на COVID-19. Повторное ПЦР-тестирование не показало у него полностью отрицательный результат. Протокол УЕФА в такой ситуации рекомендует не выходить игроку на поле, даже при наличии антител, которые исключают риск заражения других людей.

Согласно испанскому законодательству, игрок мог тренироваться и участвовать в официальных матчах, так как после положительного теста прошло достаточно времени, у него нет симптомов болезни и присутствуют антитела.