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Адама Траоре покинул сборную Испании перед игрой с Украиной
У вингера были подозрения на коронавирус
Вингер/вингбек сборной Испании Адама Траоре не сыграет с Украиной.
По информации Sefutbol, 24-летний испанец уже покинул расположение национальной команды.
1 сентября футболист сдал положительный тест на COVID-19. Повторное ПЦР-тестирование не показало у него полностью отрицательный результат. Протокол УЕФА в такой ситуации рекомендует не выходить игроку на поле, даже при наличии антител, которые исключают риск заражения других людей.
Согласно испанскому законодательству, игрок мог тренироваться и участвовать в официальных матчах, так как после положительного теста прошло достаточно времени, у него нет симптомов болезни и присутствуют антитела.