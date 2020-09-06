  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Адама Траоре покинул сборную Испании перед игрой с Украиной
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Адама Траоре покинул сборную Испании перед игрой с Украиной

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

У вингера были подозрения на коронавирус

Адама Траоре покинул сборную Испании перед игрой с Украиной
Новина українською

Вингер/вингбек сборной Испании Адама Траоре не сыграет с Украиной.

По информации Sefutbol, 24-летний испанец уже покинул расположение национальной команды.

1 сентября футболист сдал положительный тест на COVID-19. Повторное ПЦР-тестирование не показало у него полностью отрицательный результат. Протокол УЕФА в такой ситуации рекомендует не выходить игроку на поле, даже при наличии антител, которые исключают риск заражения других людей.

Согласно испанскому законодательству, игрок мог тренироваться и участвовать в официальных матчах, так как после положительного теста прошло достаточно времени, у него нет симптомов болезни и присутствуют антитела.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Испания Адама Траоре
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...