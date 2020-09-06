Шевченко: Лунин готов к новому вызову как в сборной, так и в Реале

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что верит в Андрея Лунина.

"У Лунина большой потенциал, поэтому он вернулся в Реал. Я думаю, что он готов к вызову, как в своей команде, так и в сборной. Он сыграл за нас пару поединков и показал свой уровень. Я ему очень доверяю.

Атакующая линия Испании? Я думаю, у Луиса Энрике достаточно решений в отношении нападения. У него есть много вариантов на выбор среди высококлассных игроков. Уровень футбола в Испании очень высок, что они ежегодно доказывают в Европе", — цитирует. Шевченко Marca.