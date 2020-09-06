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Шевченко: Лунин готов к новому вызову как в сборной, так и в Реале

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Наставник выразил веру в молодого кипера

Шевченко: Лунин готов к новому вызову как в сборной, так и в Реале
Новина українською

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что верит в Андрея Лунина.

"У Лунина большой потенциал, поэтому он вернулся в Реал. Я думаю, что он готов к вызову, как в своей команде, так и в сборной. Он сыграл за нас пару поединков и показал свой уровень. Я ему очень доверяю.

Атакующая линия Испании? Я думаю, у Луиса Энрике достаточно решений в отношении нападения. У него есть много вариантов на выбор среди высококлассных игроков. Уровень футбола в Испании очень высок, что они ежегодно доказывают в Европе", — цитирует. Шевченко Marca.

Матч Испания — Украина состоится сегодня. Игра начнется в 21:45.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Комментарии (10)
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MaximSK (Киев)
06.09.2020 в 17:08
Думаю надо потихоньку давать играть Лунину в основе сборной, к сожалению Пятов стал деградировать, много ошибок при передачах, которые приводят к опасным моментам, но главное у него пропала вратарская реакция, видимо из за возраста. Если так продолжатся, это приведет к большим проблемам и в Шахтере и в сборной.
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.09.2020 в 16:39
доверяешь - ставь! или не кизди!
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+2
0
Пришта Литин (Киев)
06.09.2020 в 16:34
Надо ставить в ворота сегодня, сразу в бой. Парень покажет, что он может.
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+2
0
Динамист (Киев)
06.09.2020 в 16:34
Да все верно здесь говорят о Пятове.Да отработал свое,спасибо,но действительно не надо заслуги канонизировать.Ляпов все больше,уверенности защитников в голкиперу все меньше.Пора наигрывать Лунина в серйозных матчах,ведь все говорят что главное наигрывать молодежь,что это турнир товарищ.матчей только со статусом официальных.Да и в Реале будут на него смотреть по другому.А то все возмущаются что казлы в Реале не дают ему места в команде а свои родные что лучше вечно на скамейке
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+3
0
simply_the_best (Львов)
06.09.2020 в 15:47
Пожалуйста, только не Пятова. Играйте уж лучше в 11 полевых, чем с ним на воротах
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+5
0
skif1927 (Динамо)
06.09.2020 в 15:41
Сподіваюсь луніна поставить, а не те кучеряве чмо.
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+5
-4
Kela (Одесса)
06.09.2020 в 15:46
за долгие выступления за сборную, Пятов принес очень много пользы, то что у него есть определенная не стабильность в последнее время, не дает повод таким баранам как ты, оскорблять талантливого человека.п.с. хотелось бы увидеть Лунина в этой игре
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+2
-3
simply_the_best (Львов)
06.09.2020 в 15:50
Он не за бесплатно играет. Он делал свою работу, а не пользу приносил. На любой работе тебя не будут держать, если ты лажаешь. А у нас все футболисты почему- то герои
+3
0
skif1927 (Динамо)
06.09.2020 в 15:55
Йди пофапай на його фото, обрізаний. А це чмо заднеприводне ляпов, тільки лажало за збірну і якби його по блату не ставили, то і успіхів у збірної було би більше. А останні матчі взагалі цирк...італійці пять голів опушеному в анус всунули, Динамо - три удара - три голи, швейчарія один удар -один гол. Виходить кожен удар в ствір , то гол...то може краще стілець там поставити ? Результат буде не гірше...а ти півник і далі ний про "долгіє віступленія".
+3
-2
Лекарь (село Дарница)
06.09.2020 в 16:35
А я поддерживаю Kela (Одесса). Имейте хоть каплю уважения, диванные эксперды. Пятов много раз делал свою "работу" (как заметил товарищ из Львова), на 300%. Да, сейчас он, возможно, не в форме и надо дать Лунину шанс проявить себя. Но не стоит опускаться до прямых оскорблений.
+2
0


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