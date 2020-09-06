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Бонуччи: Ван Дейк на всех уровнях доказал, что заслужил Золотой мяч
Итальянский защитник высказался перед матчем Лиги Наций с Нидерландами
Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился мыслями накануне матча Лиги Наций против сборной Нидерландов.
"Нам повезло, что мы сможем увидеть встречу Джорджо Кьеллини и Вирджила ван Дейка – двух из пяти лучших защитников мира, я бы сказал.
Ван Дейк в АПЛ и на уровне сборных доказал, что заслуживает "Золотой мяч", а Кьеллини был лучшим на протяжении 15 лет.
Нидерланды играют в защите не так, как Италия. Они больше рассчитывают на физическую подготовку, а мы сосредоточены на тактической", – рассказал Бонуччи.
Италия сыграет против Нидерландов завтра, 7-го сентября.