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Бонуччи: Ван Дейк на всех уровнях доказал, что заслужил Золотой мяч

Лига наций УЕФА
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Итальянский защитник высказался перед матчем Лиги Наций с Нидерландами

Бонуччи: Ван Дейк на всех уровнях доказал, что заслужил Золотой мяч
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Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился мыслями накануне матча Лиги Наций против сборной Нидерландов.

"Нам повезло, что мы сможем увидеть встречу Джорджо Кьеллини и Вирджила ван Дейка – двух из пяти лучших защитников мира, я бы сказал.

Ван Дейк в АПЛ и на уровне сборных доказал, что заслуживает "Золотой мяч", а Кьеллини был лучшим на протяжении 15 лет.

Нидерланды играют в защите не так, как Италия. Они больше рассчитывают на физическую подготовку, а мы сосредоточены на тактической", – рассказал Бонуччи.

Италия сыграет против Нидерландов завтра, 7-го сентября.

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В статье: Леонардо Бонуччи Лига Наций сборная Италии сборная Нидерландов
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Источник:
Football Italia
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