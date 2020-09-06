Бонуччи: Ван Дейк на всех уровнях доказал, что заслужил Золотой мяч

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился мыслями накануне матча Лиги Наций против сборной Нидерландов.

"Нам повезло, что мы сможем увидеть встречу Джорджо Кьеллини и Вирджила ван Дейка – двух из пяти лучших защитников мира, я бы сказал.

Ван Дейк в АПЛ и на уровне сборных доказал, что заслуживает "Золотой мяч", а Кьеллини был лучшим на протяжении 15 лет.

Нидерланды играют в защите не так, как Италия. Они больше рассчитывают на физическую подготовку, а мы сосредоточены на тактической", – рассказал Бонуччи.