Мирча Луческу: Я не могу позволить фанам действовать против интересов клуба

Мирча Луческу рассказал о своем назначении на пост главного тренера киевского "Динамо".

"Я никогда не был трусом. Всегда принимал спортивные вызовы. Об этом свидетельствуют переходы из "Галатасарая" в "Бешикташ", из бухарестского "Динамо" в "Рапид". В этих командах болельщики всегда были соперниками, но были готовы принять меня с распростертыми объятьями. С их помощью я смог выиграть чемпионаты в этих странах. Я не могу позволить фанам действовать против интересов клубов.

Я надеюсь, что мое здоровье мне поможет. Несмотря на то, что я стар, буду проводить время с максимальной пользой для достижения важных результатов. Надеюсь, что со временем фаны изменят восприятие моего прихода в "Динамо". Они должны оценить мою смелость.

Я скучал по Украине. Я хотел вернуться сюда, ведь здесь у меня были хорошие результаты. Я объяснил Ахметову, почему так сделал. Он пожелал мне удачи и понял, почему я пошел на такой шаг.

Я хотел попасть в чемпионат, который меняется, начинает расти. Меня привлекало, что в "Динамо" есть молодые игроки. Тренер должен помогать молодым игрокам расти", – рассказал Луческу.