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Мирча Луческу: Я не могу позволить фанам действовать против интересов клуба

Лига наций УЕФА
(2 голосов)

Наставник киевского клуба поделился, почему возглавил "Динамо"

Мирча Луческу: Я не могу позволить фанам действовать против интересов клуба
Новина українською

Мирча Луческу рассказал о своем назначении на пост главного тренера киевского "Динамо".

"Я никогда не был трусом. Всегда принимал спортивные вызовы. Об этом свидетельствуют переходы из "Галатасарая" в "Бешикташ", из бухарестского "Динамо" в "Рапид". В этих командах болельщики всегда были соперниками, но были готовы принять меня с распростертыми объятьями. С их помощью я смог выиграть чемпионаты в этих странах. Я не могу позволить фанам действовать против интересов клубов.

Я надеюсь, что мое здоровье мне поможет. Несмотря на то, что я стар, буду проводить время с максимальной пользой для достижения важных результатов. Надеюсь, что со временем фаны изменят восприятие моего прихода в "Динамо". Они должны оценить мою смелость.

Я скучал по Украине. Я хотел вернуться сюда, ведь здесь у меня были хорошие результаты. Я объяснил Ахметову, почему так сделал. Он пожелал мне удачи и понял, почему я пошел на такой шаг.

Я хотел попасть в чемпионат, который меняется, начинает расти. Меня привлекало, что в "Динамо" есть молодые игроки. Тренер должен помогать молодым игрокам расти", – рассказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
Prosport.ro
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Комментарии (2)
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Maldini (Киев)
06.09.2020 в 22:48
Мирча.иди на пенсию и едь в Румынию к внукам!!!!Не нужно мутить в Динамо.ты был в Шахтёре и им останешься?!Ты вообще из ума выжил?!Был бы жив Лобановский.он бы тебя в Киев не пустил,понял,а не то чтоб в Динамо?!Иди на ...й из Киева!!!
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ShtanGa (Славське)
06.09.2020 в 23:11
Крім останнього речення
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