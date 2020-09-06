Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Испания - Украина 4:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
без шансов
Сегодня Украина играет во втором туре Лиги Наций. В соперниках - грозная сборная Испании.
"Сине-желтых" ожидал тяжелый старт. Уже на второй минуте испанцы, усилиями Ансу Фати, заработали пенальти, который исполнил Рамос. "Красная фурия" не останавливалась и в середине тайма забила еще дважды. Герои все те же - Рамос и Фати.
Во второй половине игра была не столь динамичной, однако без голов не обошлось. Новичок "Ман Сити" Ферран Торрес вышел на замену и забил четвертый в ворота Пятова.
Гол Рамоса
Дубль Рамоса
Гол Фати
Гол Торреса