Испания - Украина 4:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Сегодня Украина играет во втором туре Лиги Наций. В соперниках - грозная сборная Испании.

"Сине-желтых" ожидал тяжелый старт. Уже на второй минуте испанцы, усилиями Ансу Фати, заработали пенальти, который исполнил Рамос. "Красная фурия" не останавливалась и в середине тайма забила еще дважды. Герои все те же - Рамос и Фати.

Во второй половине игра была не столь динамичной, однако без голов не обошлось. Новичок "Ман Сити" Ферран Торрес вышел на замену и забил четвертый в ворота Пятова.

Гол Рамоса

Дубль Рамоса

Гол Фати

Гол Торреса