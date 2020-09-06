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Испания - Украина 4:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Лига наций УЕФА
(4 голосов)

без шансов

Испания - Украина 4:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)
UA-Футбол
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Сегодня Украина играет во втором туре Лиги Наций. В соперниках - грозная сборная Испании.

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"Сине-желтых" ожидал тяжелый старт. Уже на второй минуте испанцы, усилиями Ансу Фати, заработали пенальти, который исполнил Рамос. "Красная фурия" не останавливалась и в середине тайма забила еще дважды. Герои все те же - Рамос и Фати.

Во второй половине игра была не столь динамичной, однако без голов не обошлось. Новичок "Ман Сити" Ферран Торрес вышел на замену и забил четвертый в ворота Пятова.

Гол Рамоса

Дубль Рамоса

Гол Фати

Гол Торреса

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В статье: Серхио Рамос Украина Испания Ансу Фати
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Комментарии (208)
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Wreck (Киев)
06.09.2020 в 23:59
Михайличенко это худшее, что когда либо видел. Не футболист.
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
06.09.2020 в 23:57
при чём здесь Шева --просто надо убирать ТУПЫХ типа Коно Пятова Коваленко и других и привлекать Леднёва Супрягу и т.д молодых игроков а старые заслуги не к чему хорошему не приведут --забили гол и все обделались хорошо что трусы жёлтого цвета не видно гамница
Ответить
0
0
avatar
Siren05 (Мариуполь)
06.09.2020 в 23:53
Вышли с первых минут обречёнными и ушли такие же. Полный провал. Просто позорная игра. Но это, надеюсь, на фоне мировой топовой команды. Но всё равно после первого тайма, когда терять было нечего, можно было посмелее заиграть. А то 2 удара по воротам за игру против чуть ли не двух десятков со стороны испанцев - это занадто...
Ответить
0
0
Фк Гарт (Львів)
06.09.2020 в 23:47
Шевченка потрібно звільняти. 10 років топчимось на одному місці і він не зумів нічого поміняти і вже не поміняє
Ответить
0
-2
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
06.09.2020 в 23:55
А кого ставить Лесика? этот поменяет.
Ответить
0
0
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
06.09.2020 в 23:44
Зачем ляпова ставить,он уже привык по 5 штук пропускать, всё что летит в ворота, ничего отбить не может, психология дырки.
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.09.2020 в 23:46
1. пеналь 2. гол с нарушением 3. закрыт защитником (да и мяч летел по дуге) 4. закрыт защитником НО неуверенная игра явно просматривалась
Ответить
+1
-3
Зритель (Харьков)
06.09.2020 в 23:44
Интересно, сколько команд могут собрать испанцы, против которых сборная Украины будет выглядеть примерно, как сегодня? Думаю, не меньше десятка. Разница в мастерстве - пропасть, причём как в игре с мячом, так и в игре без мяча. Самое смешное. что Украина пока вторая и при такой отстойной игре вполне может и не вылететь из дивизиона А.
Ответить
0
0
Sknort (Світловодськ)
06.09.2020 в 23:37
Тільки в мене враження, що ніхто і не збирався тут боротися і грати? Навіть Степана відпустили....
Ответить
+3
0
Зритель (Харьков)
06.09.2020 в 23:46
Все вірно. Шансів не було, головне - на нахапати дискваліфікацій на наступний домашній спарений тур.
Ответить
0
0
avatar
simargl (Чернигов)
06.09.2020 в 23:36
Уровень ниже плинтуса . Все силы отдали в первом матче. А освежить состав Шева побоялся. Ну еще легко отскочили... могло быть и 7-0 ...
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+2
0
avatar
vasa pupkis (Киев)
06.09.2020 в 23:34
Матвиенко-топ, остальные -дно.
Ответить
+4
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
06.09.2020 в 23:33
Вообще никакие. Просто совсем. Даже выделить некого, разве что Ляпова, просто красавец, пора, Ляпов, уже, пора... Пламенный привет хейтерам Степы, он не святой, но без него у сб.Украины обороны нет. Сидорчук - дно даже на уровне ДК. Ну а от Харатина что-то требовать в 1м матче глупо.
Ответить
+6
0
avatar
simargl (Чернигов)
06.09.2020 в 23:34
Глупо ставить Харатина против Испании... ну то такэ...
Ответить
+7
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
06.09.2020 в 23:41
А кого ставить? Сидора? Я не знаю зачем он вообще в сборной нужен. Уж лучше Ляпова на место опорника, хоть посмеемся.
0
0
Dimka26 (Чернигов)
06.09.2020 в 23:47
Сидор хоть поломать кого-то может. А Харатин вообще аккуратный и неопытный. Гуляй-поле в центре полузащиты
+1
0
ГенриВол (Волочиськ)
06.09.2020 в 23:33
Не може в нас бути схеми 5-4-1. Немає ще одного Кривцова
Ответить
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.09.2020 в 23:36
пятов может вперёд выдвигаться)))
Ответить
+2
-1
s@lomon (Крам&Тор$к)
06.09.2020 в 23:40
Пасибки! Опять поржал!
+1
0
RomI1987
06.09.2020 в 23:30
Це жахлива гра. Ніхто не може точної передачі віддати. Про які голи може бути мова, якщо дві передачі зліпити до купи не можуть. Жахливо.
Ответить
+3
0
skif1927 (Динамо)
06.09.2020 в 23:28
у кривцова ще й гольова передача...
Ответить
+3
0
ГенриВол (Волочиськ)
06.09.2020 в 23:28
А Шева молоток: і як гравець Іспанії попав 4:0, так і як тренер. Стабільний, однако
Ответить
+3
0
s@lomon (Крам&Тор$к)
06.09.2020 в 23:42
Так тихо!) У него Барселона в зачёте.
Ответить
0
0
Alexs22 (Киев)
06.09.2020 в 23:27
Ну как так можно тупую голову подставить? Неужели нельзя не делать лишнего движения чтоб мяч полетел в лево а не вправо. Чему их в детстве учили? Стыдно смотреть.
Ответить
+1
0
недалековідКиева (Біла Церква)
06.09.2020 в 23:25
Кривцову потрібно було відразу по своїх воротах бити..
Ответить
+2
0
s@lomon (Крам&Тор$к)
06.09.2020 в 23:46
В своё время в шахтере был такой игрок по фамилии Кучер. Традиции-с однако.
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0
0
avatar
simargl (Чернигов)
06.09.2020 в 23:24
Ужас. Уже 4... мы на пути к Ямайке.
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+1
0
ГенриВол (Волочиськ)
06.09.2020 в 23:20
Удари по воротам в Іспанії 22:9. Круто
Ответить
+1
0
RomI1987
06.09.2020 в 23:19
А чому П'ятов від воріт не вибиває? Боїться ще більше напороти?
Ответить
+3
0
s@lomon (Крам&Тор$к)
06.09.2020 в 23:47
))))
Ответить
0
0
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simargl (Чернигов)
06.09.2020 в 23:18
В общий позор добавили Цыганкова и Сидорчука и Коваленко. Лучше не стало. А Пятов два раза успел спасти. Ну это лучше чем 5-0 ...
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+1
-1
simply_the_best (Львов)
06.09.2020 в 23:22
Спасатель:))))
Ответить
+2
0
avatar
simargl (Чернигов)
06.09.2020 в 23:26
Он своё похоже, наверстает... )))
0
0
ГенриВол (Волочиськ)
06.09.2020 в 23:18
Португалія Хорватія також 4:1. Це ліга націй. Турнір, який має і заміняє товариські матчі. Най Шева розбирається
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0
-1
George_D (Харьков)
06.09.2020 в 23:26
Беляш уже разбирался...
Ответить
0
0
ГенриВол (Волочиськ)
06.09.2020 в 23:30
Я ж саме про це: будемо розбиратись
0
0
Фк Гарт (Львів)
06.09.2020 в 23:16
А що будем на чє робити? Получати 7-8
Ответить
+2
0
ГенриВол (Волочиськ)
06.09.2020 в 23:14
Поки на другому місці. Все по плану Шевченка. Навіть німці нижче нас
Ответить
+1
-1
ShtanGa (Славське)
06.09.2020 в 23:14
Повністю програли центр поля ....і. Не тільки
Ответить
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
06.09.2020 в 23:13
Погано, що чемпіонат Європи не відбувся у червні, не відомо що буде з цією збірною у наступному році.
Ответить
0
0
Фк Гарт (Львів)
06.09.2020 в 23:13
Шевченка потрібно звільняти. 10 років топчимось на одному місці і він не зумів нічого поміняти і вже не поміняє
Ответить
+2
-1
s@lomon (Крам&Тор$к)
06.09.2020 в 23:27
10 років!? Може завжди? Звільняти потрібно ВСЕ!
Ответить
0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
06.09.2020 в 23:30
Ну да конечно - звільняти... А ничего, что подбор игроков у Испании на порядок лучше? У них ВСЕ игроки ИГРАЮТ в ТОП чемпионатах. У нас - УПЛ, и лучшие из легионеров - Малиновский и Ярмоленко чаще выходят на замену чем со старта. И с этим составом были выиграны две группы - предыдущая Лига Наций и отбор на Евро-2020 и довольно уверенно играем со сборными "второго эшелона" - по моему уже очень хорошо. А не назовешь случайно фамилию того волшебника, который во главе нашей сборной начнет рвать грандов?
Ответить
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.09.2020 в 23:32
рвать - не рвать, но завгар моуриньо может попробовать помочь)))
0
-1
s@lomon (Крам&Тор$к)
06.09.2020 в 23:51
Да уж. Не добавить ни убавить. Такова реальность(. Мы играем в нулевых. Испанцы в двадцатых.
0
0
s@lomon (Крам&Тор$к)
06.09.2020 в 23:53
Рано нашим в А-лиге играть.
0
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
06.09.2020 в 23:35
Шевченко тут причем? Страну менять надо)
Ответить
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.09.2020 в 23:42
какой свежий лозунг!)))
0
0
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
06.09.2020 в 23:46
Жизнь - майдан!)
+1
0
Фк Гарт (Львів)
06.09.2020 в 23:11
Чесно кажучи Шевченка потрібно звільняти. 10 років топчимось на одному місці. Такі видавали оди, як тільки попався гранд і все, поставили на місце
Ответить
+3
-2
Dimka26 (Чернигов)
06.09.2020 в 23:36
я бы сказал, что Шева фартовый тренер. Поэтому и ему оды пели. Швейцарию чудом выиграли. Люксембург тоже чудом выиграли. Слишком много везения было. Но они рано или поздно заканчиваются.
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.09.2020 в 23:49
да, и швейцарии, и люксембурга всего по одной стране осталось...
0
0
ГенриВол (Волочиськ)
06.09.2020 в 23:07
Швейцарці з фріцами грають 1:1. Як вони не виграли у Львові. Дивно. Напевне, магія Львова
Ответить
+1
-1
vlotko (Броди)
06.09.2020 в 23:05
Всі воротарі помиляються і ще не відомо як буде помилятися Лунін на очах Реала в якому він прагне грати.
Ответить
+2
-3
ShtanGa (Славське)
06.09.2020 в 23:04
Нікого не видно, всі чекають на чемпіонат
Ответить
0
-1
C_Ballack (Днепр)
06.09.2020 в 23:03
Ощущение от игры Пятова, что его насильно заставили в воротах играть... Хотя игрой это не назвать... Так постоять поставили...
Ответить
+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.09.2020 в 23:21
отрабатывает игру ногами
Ответить
0
-2
C_Ballack (Днепр)
06.09.2020 в 23:36
Так и ногами все мимо.. мяч точно выбить не мог...
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.09.2020 в 23:42
вот так хреново отрабатывает! ))
0
0
vlotko (Броди)
06.09.2020 в 23:03
А де Сидор?
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.09.2020 в 23:05
де сидор - это кто-то из сборной бельгии?
Ответить
0
-3
royalstas (Вінниця)
06.09.2020 в 23:11
Сумно коли не знаєш української да?
+3
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.09.2020 в 23:15
ещё тебя научу, грамотей! сначала научись сам писАть без ошибок, потом поищи в гугле, что такое чувство юмора, а после этого уже можешь и комментировать мои фразы
0
-4
Algrab (Костопiль)
06.09.2020 в 23:17
Не гавкай, сєпар.
+3
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.09.2020 в 23:18
о, алжирская шлюшка приплелась с трассы!))
+1
-3
Algrab (Костопiль)
06.09.2020 в 23:21
Закрийся, підху.ловник...
+2
-4
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
06.09.2020 в 23:47
Из голландской, очевидно же.
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.09.2020 в 23:52
да там и у французов можно корни поискать, и у итальянцев)))
0
0
royalstas (Вінниця)
06.09.2020 в 23:00
Ого 60та а ще 3-0 дивно дивно)
Ответить
0
0
royalstas (Вінниця)
06.09.2020 в 22:52
Засмучує лиш одне бе ідеї грали а по топорному хотіли відбитись..... Як мінімум потрібно було тактику міняти і спробувати зіграти як Швейцарія проти Німеччини в 5-4-1.
Ответить
0
0
недалековідКиева (Біла Церква)
06.09.2020 в 22:49
Марлос шо ніндзя - х*р найдеш.
Ответить
+2
0
skif1927 (Динамо)
06.09.2020 в 22:51
россійський комментатор вже насміхається з нього, мол навіщо взагалі виходив і що робить на полі ?
Ответить
+2
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.09.2020 в 22:54
а шо это ты роств смотришь,а? и по-украински тупейшие ошибки делаешь? сепар? алжирская рабыня, фас!)))
+3
-6
Algrab (Костопiль)
06.09.2020 в 23:16
Не гавкай, сєпар.
+1
-4
ГенриВол (Волочиськ)
06.09.2020 в 22:52
Ответить
+1
0
ЦПА харьков (харьков)
06.09.2020 в 22:48
хуже дворовой команды
Ответить
+2
-2
Wertu098 (8-2 -красота)
06.09.2020 в 22:45
Буратины типа кривцова и ляпова,не должно быть в сборной,пускай даунецк позорят
Ответить
+10
-5
avatar
Red_Cat (Салоники)
06.09.2020 в 23:05
мутант редакционный. ты - кнопка, б_ть (с) Гепа
Ответить
0
-3
George_D (Харьков)
06.09.2020 в 23:45
Оно не поможет, если в составе есть еще слепые коты Базилио и хромые лисы Алисы - Сидорчук и Цыганков. Они ж за центр поля отвечают. А в центре были только испанцы.
Ответить
0
0
ВиктАн
06.09.2020 в 22:44
Жаль не поставил на испанцев пару тысяч, коеф 1,5 был.
Ответить
+3
-1
s@lomon (Крам&Тор$к)
06.09.2020 в 22:52
Можно было смело десятку закидывать. Вообще удивляюсь, как букмекеры ставки брали. Никогда не ставил, но пожалуй на Германию закину всё свободное бабло, если конечно будут хоть какие то ставки)))).
Ответить
0
-1
royalstas (Вінниця)
06.09.2020 в 22:53
а я поставив) 1.5 вдома на Іспанію проти України це подарунок. Більше 1.3 не повинно було бути.
Ответить
0
0
s@lomon (Крам&Тор$к)
06.09.2020 в 23:04
1,0005. Саме то.
0
0
ShtanGa (Славське)
06.09.2020 в 23:00
А лимон слабо поставить?
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.09.2020 в 23:06
там уже и цитрусовые принимают? дожились...
0
-3
kalan-86 (Анкара)
06.09.2020 в 22:44
Если мы такое можем делать с Сербией , то почему с нами не могут? Просто у испанцев залетает почти все. Но по игре мы все равно в этом матче пока в глубокой....яме.
Ответить
+1
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
06.09.2020 в 22:44
не могло же только отсутствие Степашки превратить крепкую сборную в стадо инвалидов
Ответить
+2
-3
10 (Феодосия)
06.09.2020 в 23:40
Смех смехом, а в защите без него беда
Ответить
0
0
ГенриВол (Волочиськ)
06.09.2020 в 22:43
Виключив
Ответить
+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
06.09.2020 в 22:46
*вимкнув)
Ответить
+3
0
ГенриВол (Волочиськ)
06.09.2020 в 22:50
Все під емоціями )))))
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.09.2020 в 22:48
*turn off)
Ответить
0
-2
skif1927 (Динамо)
06.09.2020 в 22:43
Супрягу на поле, Циганкова і Сидорчука !
Ответить
+1
-1
ГенриВол (Волочиськ)
06.09.2020 в 22:44
Можна і так
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.09.2020 в 22:44
и шо, отыграются?)))
Ответить
+1
-1
ГенриВол (Волочиськ)
06.09.2020 в 22:47
Та ні, але най також візьмуть участь і отримають задоволення в груповусі
+3
0
aleks68
06.09.2020 в 22:45
и тебя барана тоже?такое же дерьмо как и ты
Ответить
+1
-3
skif1927 (Динамо)
06.09.2020 в 22:50
даунбассіна тупа , футбол то не твоє, йди бурятів за гречку задовольняй орально.
+3
-2
ВиктАн
06.09.2020 в 22:46
Хто поменяет? Сейчас Шева ссыкливее Фоменко.
Ответить
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.09.2020 в 22:49
нельзя, чтобы в одной команде на поле было 14 футболистов
Ответить
0
-2
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
06.09.2020 в 23:37
Прально и рекорд обеспечен!!! Сидора в рекордсмены!
Ответить
0
0
ВиктАн
06.09.2020 в 22:42
Позорище, и ни одной замены за весь тайм.
Ответить
+4
0
skif1927 (Динамо)
06.09.2020 в 22:42
До речі, від шмарлоса користі ще менше, чим від дохлої конобанки.
Ответить
+7
-1
royalstas (Вінниця)
06.09.2020 в 22:57
Здається тут не в Марлосі діло тут у всієї команди гра не йде а до нього попросту мяч не доходить. Не бачу сенсу каверкати прізвища хіба що ти ще школу не закінчив і не вмієш висловлювати нормально свої емоції.
Ответить
+3
-1
alex.belogubko (одесса)
06.09.2020 в 22:42
Шева тебе писали не ставь Пятова Коноплянку --Коно убрал а Пятова дырку оставил --Марлос играет с Мораесом они понимают друг друга --в общем нахватаете полную торбу --но это не страшно Ротань уже давно угробил молодёжку --они на голову выше привет Павелки --такая группа и мы на 1 месте --будем на 3
Ответить
+2
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
06.09.2020 в 22:41
суперзвизда Зинченко бегает с выпученными глазами и дарит мяч, Кривцов - это просто черная дыра, у йуного дарования Михайличенко ноги дрожат. Шеву они плавят, что ли
Ответить
+6
-1
royalstas (Вінниця)
06.09.2020 в 22:59
Ну не кожен день проти Іспанії грають думаю що через 3 місяці коли закінчимо в лізі націй уже у пацанів буде як мінімум менше мандражу.
Ответить
0
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
06.09.2020 в 23:38
у Седан медовый месяц, забудьте о нем минимум на годик.
Ответить
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
06.09.2020 в 22:41
А би цей Фаті міг ще вирізати, а не прямолінійно пробивати, вже було би 5-0
Ответить
+1
0
ГенриВол (Волочиськ)
06.09.2020 в 22:42
А ще Алькантра чогось завалив високо 6-0
Ответить
+1
0
ГенриВол (Волочиськ)
06.09.2020 в 22:38
Потрібно були випустити молодь в основі. Всерівно програємо, а так хоч би відчули іспанський каток. Правда можуть лишитись переляканами на все футбольне життя, але в старості згадувати це порно.
Ответить
0
0
alex 66 (Кременчуг)
06.09.2020 в 22:41
Ответить
0
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
06.09.2020 в 22:38
Головне, що шмарлос престарілий показує свій "клас". Взагалі не видно на полі. Краще би балагура та веселуна випустив Шева.
Ответить
+2
-4
aleks68
06.09.2020 в 22:44
погавкай жертва аборта.где твой "супер "цыганков?на лавке .опу протирает."самый дорогой игрок украины"ждёт супер контракт?а остальные "звёзды"дЫнамо почему не в стартовом составе?ахметов всё купил?или слабее тех кто сейчас на поле?
Ответить
+4
-3
Alexs22 (Киев)
06.09.2020 в 22:53
Слушай, ты вопросы Шеве задай почему этот состав на поле. В команде 27 человек в заявке - а по полю ходят 11 и Шева не меняет ни кого. А то что сегодня стадо овец на поле - так это факт.
+2
0
10 (Феодосия)
06.09.2020 в 22:38
Шутки шутками, но отсутствие Степаненко показывает все дыры в центре защиты. помните Нигерию?тогда тоже Степаненко не было. Один в один игра! Только у нигерийцев класса меньше было. Просто затаптывают в высоком прессинге!
Ответить
+3
-3
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
06.09.2020 в 23:40
Степа- это пол обороны сб. Украины. Впрочем у нас на всех позициях так, просто есть позиции, на которых у нас в принципе нет футболистов)
Ответить
+1
0
ВиктАн
06.09.2020 в 22:38
Жаль, но похоже сдался Шева, держит кулачки и ничего не меняет, как и все до него.
Ответить
0
0
Soccerman (Москва)
06.09.2020 в 22:37
да
Ответить
0
0
Soccerman (Москва)
06.09.2020 в 22:36
Давай коваленко на поле, и коноплю
Ответить
0
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.09.2020 в 22:38
с коноплёй "полетят"!)))
Ответить
+1
-1
Зритель (Харьков)
06.09.2020 в 22:36
Явно ставка была на матч с Швейцарией. Сегодня даже не фолят. Зрелище действительно душераздирающее.
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+1
-2
Valerii_Krykun (Wroclaw)
06.09.2020 в 22:35
Злив від Шевченка, пів місяця нив.Норм ставочку мабуть зробив
Ответить
0
-3
s@lomon (Крам&Тор$к)
06.09.2020 в 22:38
Ставочку !?!?!? Зачем!? Типа могло быть и по другому? Я и так знал, что влетим, но бл@дь не так же!!!!!
Ответить
+1
0
svital (Poltava)
06.09.2020 в 22:35
Печально, все печально.
Ответить
+2
0
ВиктАн
06.09.2020 в 22:34
Привет брат, я те говорил, что если будет стоять Пятов, проиграем с разницей 8 мячей, как минимум, если честно раза четыре повезло нам, уже могло быть 0-7.
Ответить
+2
-4
Vova Andrienko
06.09.2020 в 22:33
Пятов, Ляпов, причем тут они? Вся команда не готова к этому матчу...
Ответить
+10
-1
Dimka26 (Чернигов)
06.09.2020 в 22:35
и тренер тоже.
Ответить
+7
-2
Vova Andrienko
06.09.2020 в 22:36
К сожалению...
+1
0
alex 66 (Кременчуг)
06.09.2020 в 22:33
Ну собственно как я и говорил, нас возят мордой об газон, мы никакие, это вторая игра, привет Шеве за Пятова на дырке.
Ответить
+7
0
недалековідКиева (Біла Церква)
06.09.2020 в 22:33
Харатин при наявності Сидорчука... ну ну. Про Пятова промовчу.
Ответить
+7
0
Dimka26 (Чернигов)
06.09.2020 в 22:34
Харатин очень слаб в разрушении. Испания - плохой вариант для дебюта
Ответить
+4
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
06.09.2020 в 22:37
Та ще й грає в слабкому чемпіонаті.
0
0
kudеsnik (Киев)
06.09.2020 в 22:32
Мда ... Жалкое зрелище.
Ответить
+3
-2
skif1927 (Динамо)
06.09.2020 в 22:32
Перший серйозний суперник і кривий привозить пенальті в началі матчу , а потом Рамос влаштовує йому іспанське порно...
Ответить
+7
0
Dimka26 (Чернигов)
06.09.2020 в 22:32
Даже Фоменко со своим трусливым оборонительным футболом против испанцев смотрелся убедительнее и создаавли больше моментов... а сейчас - это просто игра в одну калитку
Ответить
+6
-1
Зритель (Харьков)
06.09.2020 в 22:39
Так по другому Украина с топ командами никогда не могла играть. Но Шева решил, что до него одни дебилы сборную тренировали.
Ответить
+1
0
миг-25 (киев)
06.09.2020 в 22:31
Спасибо жителям Донбасса-за футболистов П-----сов Пятов уже на карачках по полю лазит --наверно хочет побить рекорд Интера Марлос-хуже Коноплянки Кривцов лажает постоянно и привык лупить по ногам надеясь на ахметовских судей Гнать эту шпану из сборной -в ДНР
Ответить
+6
-11
George_D (Харьков)
06.09.2020 в 22:34
А кто сегодня не шпана? Где Ярмоленко, где Яремчук?
Ответить
+7
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.09.2020 в 22:34
в гнезде
+2
-3
миг-25 (киев)
06.09.2020 в 23:31
Где где-в команде Металлист которую харьковчане подарили Януковичу
0
0
avatar
Hugo64 (PARIS)
06.09.2020 в 22:36
а это то тут причем? ЕСЛИ вся команда на карачках ползаеет
Ответить
+5
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.09.2020 в 22:39
та это местное юродивое - ты же должен быть в курсе
+2
-2
миг-25 (киев)
06.09.2020 в 23:33
донецкой твари слова не давали -Вали к Путину урода и не воняй в Украине
Ответить
0
-1
mr_bin (Александрия)
06.09.2020 в 22:31
Душераздирающее зрелище. Без слез смотреть нельзя.Вырубил телик.
Ответить
+2
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.09.2020 в 22:33
зачем? есть другой матч: сыры - колбаски
Ответить
0
-3
avatar
Dany_Red (Харьков)
06.09.2020 в 22:35
Я на Германию переключил, там футбол на встречных курсах - приятно смотреть
Ответить
0
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
06.09.2020 в 22:39
Краще би викинув з балкону, це нецікаво просто вирубити.
Ответить
0
-1
Vyacheslav Dadyka
06.09.2020 в 22:31
Тымчик и Михайличенко откровенно говоря – дно..То о чем и писал я, и не только я..
Ответить
+3
-4
Soccerman (Москва)
06.09.2020 в 22:33
Зачем их против испании..
Ответить
+1
-2
Soccerman (Москва)
06.09.2020 в 22:37
Ответить
0
-2
Vyacheslav Dadyka
06.09.2020 в 22:42
Так и знал, что минусовать будут. Но обьективно этих двух возят, особенно Тымчика...
Ответить
+2
0
avatar
simargl (Чернигов)
06.09.2020 в 23:04
А фамилию Харатин не называл комментатор ваще ни разу за матч )))...
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.09.2020 в 23:08
заменился тоже без упоминания?))
0
-1
s@lomon (Крам&Тор$к)
06.09.2020 в 22:30
Стадо безвольных овец. Даже не баранов. Испанцы как пираньи разрывают в г@вно. Что будет с немцами даже думать не хочется. Андрюша убери шлак со сборной. Кривцов это не 0. Это -1, или -10. Какие нибудь Фарерские острова хотя бы бились. Эти даже не знаю как назвать. Миллионеры х#евы.
Ответить
+8
-1
Dimka26 (Чернигов)
06.09.2020 в 22:33
а кого ставить защитником? у нас сейчас. к сожалению. нет хороших центральных защитников. которые были всегда.
Ответить
+1
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
06.09.2020 в 22:42
Є у нас Імереков та Гітченко...
0
0
10 (Феодосия)
06.09.2020 в 22:42
Ждём пару Попов Матвиенко. Может вырастет до уровня Фёдорова или Хачериди, если травмы не замучают.
+1
0
Piter (Полтава)
06.09.2020 в 22:30
хфутболь типу "бєй-бєгі" поки що не виходить. а з швейцарією вийшло. но нічого. у нас у третій лізі таки є хфутболь і ми можемо як іспанці виставити п'ять збірних які можуть програти тим самим іспанцям десь так п'ять аба шість нуль. готуюсь співати гімн у другому таймі.слава українському хфутболю! хлопці іспанці дайте ж їм мячика потримати хоть чуть чуть.
Ответить
+3
-3
С.Карпович. (Ланівці)
06.09.2020 в 22:29
Нафіг було їхати в ту Іспанію
Ответить
+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.09.2020 в 22:30
по скайпу сыграли бы и всё, скажи?
Ответить
+4
-4
s@lomon (Крам&Тор$к)
06.09.2020 в 22:32
)))))!!!.
+1
0
Vyacheslav Dadyka
06.09.2020 в 22:28
Алькантара прощает нас..
Ответить
+1
0
shat (киев)
06.09.2020 в 22:28
Михальниченко что нападающего из себя возомнил ? ты в защите середняк , там тренируйся
Ответить
+7
-2
ГенриВол (Волочиськ)
06.09.2020 в 22:28
Попали раз в рамку воріт. За тайм. І то добре
Ответить
+4
0
avatar
Hugo64 (PARIS)
06.09.2020 в 22:38
и бил ЗАЩИТНИК- михайличенко А ГДЕ НАПАДЕНИЕ?
Ответить
0
0
Alexs22 (Киев)
06.09.2020 в 22:26
Сцуко. Эти звезды два паса отдать не могут точных. Как можно ходить по полю. Где движение, кто открываться под мяч будет?
Ответить
+2
-1
alex 66 (Кременчуг)
06.09.2020 в 22:35
Их же не промассажировали, врачей в аэропорту гишпанцы задержали, наркоту искали)))
Ответить
+1
0
Alexs22 (Киев)
06.09.2020 в 22:41
Скипидара в очко налить. Нах те массажи. Будут бегать аки лани.
0
0
ГенриВол (Волочиськ)
06.09.2020 в 22:26
Перегоріли пацани ще в аеропорту. А так хороша треніровочка Іспанії.
Ответить
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.09.2020 в 22:30
duty free
Ответить
+2
-2
Дима Мацанский
06.09.2020 в 22:24
Позор.Проигрывать 17-летним пацанам.Этого Фати и я наверное уже б поломал
Ответить
+3
-7
Vyacheslav Dadyka
06.09.2020 в 22:33
Этот 17 летний очень хорош в свои годы.. Если так будет играть, это 100% будущая звезда футбола и Барсе с ним очень повезло.
Ответить
0
-1
efim423 (odessa)
06.09.2020 в 22:36
согласен , видят что молодой на турбо режиме поставте персонально к нему защитника , пацан без мяча побегает и интерес к игре унего улетичится .
Ответить
0
0
фрілансер (Львів)
06.09.2020 в 22:23
Як гарно Ляпов проводжає м"яч в сітку воріт!!..
Ответить
+9
-2
ts0y (Чернигов)
06.09.2020 в 22:22
Пятов ногами играет аки боженька
Ответить
+4
0
alex 66 (Кременчуг)
06.09.2020 в 22:36
У Ляпова мяч больше в ногах чем у нашей полузащиты
Ответить
0
0
s@lomon (Крам&Тор$к)
06.09.2020 в 22:43
Ага! Что бл.... не выбьет, то всегда сопернику в ноги. Шовковский бы обзавидовался).
Ответить
+1
0
shat (киев)
06.09.2020 в 22:21
и третий гол этот Кривой отвернулся от мяча
Ответить
+5
-2
kapkan (Луганск)
06.09.2020 в 22:34
Ярмола обрезал, поперек отдавал.
Ответить
+2
-2
avatar
simargl (Чернигов)
06.09.2020 в 22:20
Что есть Пятов, что нет... но в целом нет ни команды не игры. Увы ... Сегодня Шева с составом и тактикой не угадал вообще... печалька.
Ответить
+5
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.09.2020 в 22:23
думаю, он понимал, что ловить нечего против пиратов, поэтому и лунина не поставил, чтобы не деморализовать, и другие позиции "просматривает"
Ответить
+2
-4
avatar
simargl (Чернигов)
06.09.2020 в 22:25
100%. Ожидаемо. Но все мертвые ... после Швейцарии не восстановились.
+1
-1
Alexs22 (Киев)
06.09.2020 в 22:29
Что значит не восстановились? Да они до игры сдались. Стоят. 27 человек в команде.
+2
0
alex 66 (Кременчуг)
06.09.2020 в 22:38
Это типа, чтобы Лунину статистику не портить)))
0
0
Alexs22 (Киев)
06.09.2020 в 22:46
Лунин в Испании играет. Пару десятков сейфов и глядишь первым в Реале будет.
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.09.2020 в 22:51
смотря сколько в сейфах будет денег
0
0
Alexs22 (Киев)
06.09.2020 в 22:59
Так Руссол с Женей с половины помогут
0
0
s@lomon (Крам&Тор$к)
06.09.2020 в 23:02
Что угадывать? Пятов спасибо, но прощай. Кривцов когда нибудь был футболистом? Зинченко большая звезда!? Сейчас хотя бы Заря, но билась. А это что!? Тактика? А она была?
Ответить
0
0
schabay (Краснодон)
06.09.2020 в 23:54
Шеву не хаял только ленивый - потом вознесли... первая мысль обычно верная...Примерно как Луч ...
0
0
фрілансер (Львів)
06.09.2020 в 22:20
Як гарно поглядом вміє Ляпов проводжати м"яч в сітку воріт!!..
Ответить
+7
0
shat (киев)
06.09.2020 в 22:18
этот недотренер опять Пятова и Супер защитника Идиота Кривцова поставил
Ответить
+6
-4
avatar
simargl (Чернигов)
06.09.2020 в 22:22
Ага. И Тымчика Фати отимел по полной ... нет виноватых , все никакие .
Ответить
+2
-4
aleks68
06.09.2020 в 22:27
гнида киевская а где звёзды дЫнамо?
+4
-13
Impressed (Украина)
06.09.2020 в 22:18
Сколько еще пятов булет лажать и все равно оставаться вратарем сборной? С таким успехом можно любого вратаря ставить на ворота сборной
Ответить
+9
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.09.2020 в 22:21
а лучше - в ворота
Ответить
+7
-2
alex 66 (Кременчуг)
06.09.2020 в 22:39
а лучше стул со спинкой)))
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.09.2020 в 22:47
но с широоооокой!!!)))
0
0
alex69 (Париж)
06.09.2020 в 22:17
Супер защита шахтера и дырявый пятов, опять за шиворот закинули, и уже 3:0, блеск!!!
Ответить
+7
-4
aleks68
06.09.2020 в 22:29
где "звёзды"дынамо ?в .опе?почему шевченко их не выпустил?опять ахметов всё купил?
Ответить
+4
-7
Alexs22 (Киев)
06.09.2020 в 22:36
А нах тебе киевские защитники после травм. В чу других нет? Свет клином на двух командах сошёлся? Может начнут и других приглашать. А то играющих в Европе и Шахтер с Динамо приглашают все тренерующие сборную. Матчи товарищеские- так пусть наигрываются молодые игроки.
Ответить
0
0
tartar (Львів)
06.09.2020 в 22:16
бобраніч.
Ответить
0
-1
Сварщик (Винница)
06.09.2020 в 22:15
Ответить
+2
-1
alex69 (Париж)
06.09.2020 в 22:19
А точно будет!
Ответить
0
-1
s@lomon (Крам&Тор$к)
06.09.2020 в 22:36
Как бы не было Германия-Бразилия. Но имена Бразилия и Барселона утешают слабо
0
-1
alex 66 (Кременчуг)
06.09.2020 в 22:40
еще пару вкинут
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
06.09.2020 в 22:43
Баварія-Шахтар 7-0, або свіжий Інтер-Шахтар.
0
-1
vlotko (Броди)
06.09.2020 в 22:15
Рамос вже два забиває , але штовхає Кривцова.
Ответить
+1
-2


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