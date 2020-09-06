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Рамос догнал Ди Стефано по голам за сборную Испании

Лига наций УЕФА
(2 голосов)

У Серхио 23 гола в составе "красной фурии"

Рамос догнал Ди Стефано по голам за сборную Испании
Новина українською

В рамках Лиги Наций дивизиона А сборная Испании играет против сборной Украины (3:0 - второй тайм).

Дублем в первом тайме отметился капитан "красной фурии" Серхио Рамос. Защитник мадридского "Реала" сначала реализовал 11-метровый удар на 3-й минуте встречи, а на 29-й отличился уже с игры.

Эти голы стали 22-м и 23-м для Рамоса в составе сборной. Таким образом, Серхио догнал Альфредо ди Стефано по забитым мячам в футболке Испании.

ТОП-10 бомбардиров в истории национальной сборной Испании:

1. Давид Вилья – 59 голов;

2. Рауль – 44 гола;

3. Фернандо Торрес – 38 голов;

4. Давид Сильва – 35 голов;

5. Фернандо Йерро – 29 голов;

6. Фернандо Морьентес – 27 голов;

7. Эмилио Бутрагеньо – 26 голов;

8-9. Альфредо ди Стефано – 23 гола;

8-9. Серхио Рамос – 23 гола.

10. Хулио Салинас – 22 гола;

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В статье: Серхио Рамос сборная Украины Альфредо ди Стефано Лига Наций сборная Испании
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Источник:
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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
06.09.2020 в 23:02
пишите в скобках количество голов, забитых с пенальти. для объективности картины.
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