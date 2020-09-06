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Рамос догнал Ди Стефано по голам за сборную Испании
У Серхио 23 гола в составе "красной фурии"
В рамках Лиги Наций дивизиона А сборная Испании играет против сборной Украины (3:0 - второй тайм).
Дублем в первом тайме отметился капитан "красной фурии" Серхио Рамос. Защитник мадридского "Реала" сначала реализовал 11-метровый удар на 3-й минуте встречи, а на 29-й отличился уже с игры.
Эти голы стали 22-м и 23-м для Рамоса в составе сборной. Таким образом, Серхио догнал Альфредо ди Стефано по забитым мячам в футболке Испании.
ТОП-10 бомбардиров в истории национальной сборной Испании:
1. Давид Вилья – 59 голов;
2. Рауль – 44 гола;
3. Фернандо Торрес – 38 голов;
4. Давид Сильва – 35 голов;
5. Фернандо Йерро – 29 голов;
6. Фернандо Морьентес – 27 голов;
7. Эмилио Бутрагеньо – 26 голов;
8-9. Альфредо ди Стефано – 23 гола;
8-9. Серхио Рамос – 23 гола.
10. Хулио Салинас – 22 гола;