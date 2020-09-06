17-летний герой. Ансу Фати забивает третий гол в ворота Андрея Пятова

Сегодня Украина играет во втором туре Лиги Наций. В соперниках - грозная сборная Испании.

Счет первого тайма говорит сам за себя - 3:0 в пользу "красной фурии". Третий гол смог забить Ансу Фати, который в целом был одним из лучших на поле и ранее заработал пенальти. Стоит отметим, что это дебютный гол 17-летнего вингера за национальную сборную.