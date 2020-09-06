Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
17-летний герой. Ансу Фати забивает третий гол в ворота Андрея Пятова
Хороший урок для команды Шевченко
Сегодня Украина играет во втором туре Лиги Наций. В соперниках - грозная сборная Испании.
Счет первого тайма говорит сам за себя - 3:0 в пользу "красной фурии". Третий гол смог забить Ансу Фати, который в целом был одним из лучших на поле и ранее заработал пенальти. Стоит отметим, что это дебютный гол 17-летнего вингера за национальную сборную.
Отметим, что видео всех голов и обзор матча вы можете найти на
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
terhoha (Lvov)
06.09.2020 в 23:09
Ответить
+1
0
terhoha (Lvov)
06.09.2020 в 23:04
Ответить
+1
0
alex.belogubko (одесса)
06.09.2020 в 22:47
Ответить
+1
0
FC Energy (Новая Каховка)
06.09.2020 в 23:02
Ответить
0
-1
Alex_ForzaMilan (Київ)
06.09.2020 в 22:33
Ответить
+1
0
Red_Cat (Салоники)
06.09.2020 в 23:04
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...