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17-летний герой. Ансу Фати забивает третий гол в ворота Андрея Пятова

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Хороший урок для команды Шевченко

17-летний герой. Ансу Фати забивает третий гол в ворота Андрея Пятова
UA-Футбол
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Сегодня Украина играет во втором туре Лиги Наций. В соперниках - грозная сборная Испании.

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Счет первого тайма говорит сам за себя - 3:0 в пользу "красной фурии". Третий гол смог забить Ансу Фати, который в целом был одним из лучших на поле и ранее заработал пенальти. Стоит отметим, что это дебютный гол 17-летнего вингера за национальную сборную.

Отметим, что видео всех голов и обзор матча вы можете найти на нашем сайте.

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В статье: Украина Испания Ансу Фати
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Комментарии (6)
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terhoha (Lvov)
06.09.2020 в 23:09
Пятака геть зі збірної.
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+1
0
terhoha (Lvov)
06.09.2020 в 23:04
Пятака в дуже глибокий запас.
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+1
0
alex.belogubko (одесса)
06.09.2020 в 22:47
Шева спасибо за Пятова сейчас ещё нахватает--обделались хорошо что трусы жёлтые не видно гавница
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+1
0
FC Energy (Новая Каховка)
06.09.2020 в 23:02
А кто бы там спас?
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0
-1
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Alex_ForzaMilan (Київ)
06.09.2020 в 22:33
Я думаю, Ансу Фаті зможе замінити Мессі в Барсі, та стати новим лідером команди
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+1
0
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Red_Cat (Салоники)
06.09.2020 в 23:04
так и будет
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0
0


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