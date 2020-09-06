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Фати стал самым молодым автором гола в истории сборной Испании

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

В возрасте 17 лет и 311 дней

Фати стал самым молодым автором гола в истории сборной Испании
Новина українською

В рамках Лиги Наций дивизиона А сборная Испании играет против сборной Украины (3:0 - второй тайм).

Вингер испанцев Ансу Фати забил третий гол хозяев в этом матче - форвард "Барселоны" отметился забитым мячем в ворота Андрея Пятова на 32-й минуте встречи.

Таким образом, Фати стал самым молодим автором гола в истории "красной фурии" - в возрасте 17 лет и 311 дней.

Примечательно, что 3-го сентября в матче против Германии Ансу стал самым молодым дебютантом в составе национальной сборной Испании с 1936 года.

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В статье: сборная Украины Лига Наций сборная Испании Ансу Фати
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Комментарии (4)
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MES QUE UN CLUB
06.09.2020 в 23:53
Кстати хотел бы кое-что добавить о Фати. Мне так кажется, что в отличие от некоторых других игроков Барсы у него отсутствует комплекс Месси и это очень важно. Не боится брать игру на себя и тем более не ищет Месси на поле.
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royalstas (Вінниця)
06.09.2020 в 23:33
Такій Україні і 15 річний пацан забив би якби був у іспанців в заявці....
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Red_Cat (Салоники)
06.09.2020 в 23:00
мадридасты - сосать!
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Red_Cat (Салоники)
06.09.2020 в 23:00
Достойная смена для Месси.
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