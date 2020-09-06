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Фати стал самым молодым автором гола в истории сборной Испании
В возрасте 17 лет и 311 дней
В рамках Лиги Наций дивизиона А
Вингер испанцев Ансу Фати
Таким образом, Фати стал самым молодим автором гола в истории "красной фурии" - в возрасте 17 лет и 311 дней.
Примечательно, что 3-го сентября в матче против Германии Ансу стал
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Комментарии (4)
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MES QUE UN CLUB
06.09.2020 в 23:53
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royalstas (Вінниця)
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Red_Cat (Салоники)
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Red_Cat (Салоники)
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