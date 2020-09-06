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Убийственный поцелуй Красной фурии. Испания - Украина 4:0

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Развалились

Убийственный поцелуй Красной фурии. Испания - Украина 4:0
UA-Футбол
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События матча

  • 1:0 - Фати заработал пенальти на Кривцове, Рамос его реализовал.
  • 2:0 - Рамос выиграл верховую борьбу у Кривцова и головой перебросил Пятова.
  • 3:0 - Фати великолепным ударом из района левого угла штрафной нанёс шикарный удар под стойку.
  • 4:0 - Ферран Торрес красиво в касание поймал мяч после свечки с левого края нашей штрафной.

Игорь Харатин дебютировал в сборной Украины выходом в стартовом составе против Испании. Таковой была замена Тарасу Степаненко, который накануне игры почувствовал дискомфорт в колене и не смог принять участие в этой игре. Сказать, что это была большая потеря для нашей сборной - ничего не сказать. Можно сколько угодно говорить, что опорник "Шахтёра" не всегда надежён в центре поля, но сегодня его явно не хватало. Игорь выглядел сыро, не справлялся, не давал нужного объёма. Это не попытка унизить дебютанта, а констатация факта. Проблемы были практически на всех участках, но сложности в сердце поля - особенно бросались в глаза.

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Да и ведь дело не только в Харатине или Михайличенко. Брака как минимум в первом тайме было очень много. Ну, а выход через Пятова в атаку - это вообще пример для учебников, как делать не нужно.

Появление Марлоса в качестве форварда выглядело авантюрой, но однажды такой ход уже сработал (против Португалии, когда мы выиграли на "Олимпийском" 2:1). Поэтому мозговой центр Андрея Шевченко решил повторить тот же ход ещё раз. Увы, не сработало. Бразилец 55 минут провёл без мяча, поэтому для поиска передачи временами опускался даже к линии нашей штрафной. Насыщение центра поля помогало хотя бы немного держать удар, но мы играли без форварда. Да и нужен ли он был, если гости за всё это время создали всего один момент: Михайличенко разогнался по левому полуфлангу и со средней дистанции пробил во вратаря.

"Фурия" выглядела слаженно. Но результат сделали два игрока: самый результативный защитник прошлого чемпионата Испании Серхио Рамос дважды забил, а ещё создал по меньшей мере столько же голевых моментов. Фати вообще весь матч не отставал от Тымчика, пробивая и с острого угла, и наносил дерзкий удар через себя из нашей вратарской, и, конечно же, забил. 17-летний Ансу Фати, к слову, стал самым молодым игроком, забивавшим в составе сборной Испании.

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В перерыве Андрей Шевченко не смог найти нужных слов и глобальных изменений замечено не было. В атаке оставался мрак, в обороне - аналогично. Казалось, что "Фурия" даже немного сбавила обороты, удовлетворившись результатом первой половины, но футболистам в жёлтой форме от этого проще не стало. Хозяева прекрасно понимали все наши слабые места, постоянно напрягая фланги обороны и середину поля.

Второй тайм можно было просто не включать, потому что мы все ответы получили до перерыва. Серия из двенадцати кряду игр без поражений разбилась о первый же серьёзный барьер. Португалию, которая была в эйфории от побед на Евро и Лиге наций, сознательно оставляем за скобками. Остальные соперники даже рядом не стоят: Сербия, Литва, Люксембург и иже с ними.

Два матча Лиги наций в сентябре показали, что у нас есть неплохие шансы побороться за место в дивизионе А на следующий розыгрыш. Но о чём-то большем мечтать не стоит.

На каком месте сборная Украины в Лиге наций?

После поражения Испании и ничьей Германии со Швейцарией в параллельном матче "сине-жёлтые" опустились с первого на второе место. Испания лидирует с четырьмя очками, немцы со швейцарцами пока в хвосте (два и один балл соответственно).

Что дальше?

Сборные берут паузу до октября, когда нас ожидают два домашних поединка. 10-го числа следующего месяца - с Германией, 13-го - с Испанией.

Испания - Украина 4:0
Голы: Рамос 2 (пен.), Рамос 29, Фати 32, Торрес 84
Испания: де Хеа - Регильон, Торрес, Рамос (Гарсия 61), Навас - Мерино, Алькантара, Родри (О.Родригес 69), Ольмо - Морено (Ферран 74), Фати.
Украина: Пятов - Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Тымчик - Харатин (Сидорчук 63) - Яремчук, Зинченко, Малиновский, Ярмоленко (Коваленко 79) - Марлос (Цыганков 56).
Предупреждения: Родри 37 - Малиновский 77, Коваленко 90+1

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В статье: Украина Испания
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Комментарии (50)
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Dimka26 (Чернигов)
06.09.2020 в 23:59
Итог: у нас самые слабые центральные защитники за всю историю. Кривцов лучший защитник на данный момент. И это грустный факт. Именно поэтому Шахтер и Украина влетают серьезным соперникам. Игроков уровня Хачериди, Ващука, Головка, Чигринского просто нет и близко. У нас не гениальный тренер. Просто он очень везучий. Половину достижений сборная вывезла на фарте. Но он не может быть вечным. Не будет такого, что по посредственной игре будет обыгрывать Швейцарию. В этой игре вообще никакой мысли не было тренерской. Ни оборонительной стратегии, ни прессинга, ни комбинации.. ничего. Просто бегали как во дворе. И все. Как бы не плевались на Фоменко, но смотреть было достойнее на ту сборную против Испании, где ппроиграли 1:0, но было интересно смотреть, была интрига. А сегодня после 30 минуты уже все было понятно...
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0
0
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Планетянин (О спорт, ты мир!)
06.09.2020 в 23:58
Ну зато в элит-группе! Это же лучше, чем товарняки с грузиями и албаниями гонять..
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+1
0
Володимирович (Кременчуг)
06.09.2020 в 23:57
Мабуть перший раз коли не має жодного гравця якого можна було би віділити , всі зіграли погано! Флангові захисники ужас (хоча як ми всі їх відзначали після Швейцаріі) цз, привозили регулярно, цп, обрізалися раз за разом ( так чекав коли Харатіна на Сідорчука поміняють , а він "0") З спереду просто жесть, не 0 а -1, не один гравець не грав, все назад і чужому! Є питання Португалія така слабка чи ми так погано зіграли???
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0
0
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Wreck (Киев)
06.09.2020 в 23:57
Михайличенко это худшее, что когда либо видел. Не футболист.
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0
0
Comment06 (Украина)
06.09.2020 в 23:56
Даже не припомню такого тотального преимущества одной команды над другой! На поле были соперники не из разных лиг, а с разных планет и справедливым был бы двузначный счет! При нашей жизни Украине не быть призером чемпионатов мира или Европы потому, что на стадии 1/8 или 1/4 обязательно попадется команда из первого десятка, которая сдерет три шкуры (снимет скальп, опозорит, опустит, обесчестит и т.п.) как бы нашу сборную как бы по футболу! Или надо натурализовать минимум 15 испанцев(немцев, бразильцев, французов и далее по списку). Топтаться по полутрупам наших сборников нет ни сил, ни желания. Скажу только о Шеве- уже к концу первого тайма выглядел беспомощным мальчиком, у которого забрали любимую игрушку. Занавес!
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Lion Killer (Львів)
06.09.2020 в 23:57
та все пропало, програли іспанцям. Шеву в відставку! Гравцям міняти професію! ... Ви це серйозно?
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0
0
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Alex_ForzaMilan (Київ)
06.09.2020 в 23:54
Шева правильно зробив, що Луніна не ставив - навіщо в Мадриді Луніну пропускати 3-4 голи перед всією Іспанією
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+1
0
skopa (Харьков)
06.09.2020 в 23:54
Второй тайм проиграли всего 0:1..Это почти победа..А если серьезно, то игры никакой не будет, пока не начнется АПЛ, и Зина не наберет форму. Вся контригра в нашей команде строится через его быстрый и точный пас( если в МС в основном чтобы не потерять мяч, то в сборной на атаку).А так двух передач связать было некому..Ждем-с, пока...
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0
0
Lion Killer (Львів)
06.09.2020 в 23:53
1) як наших не готуй, матч на 3й - 4й день завжди проводимо слабше. 2) схема при слабшій фізиці 4:3:3 з іспанцями - самовбивство 3) в групу ліги націй ми виходили, щоб грати з суперниками такого рівня. Тому треба тут затриматися, набивати синяки і прогресувати від матчу до матчу. Нема з чого робити катастрофи. Ця збірна і так вижимає 101% з можливого.
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0
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
06.09.2020 в 23:52
Повна попа. Нам показали рівень нашого футболу і футболістів зокрема.
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0
-1
Lion Killer (Львів)
06.09.2020 в 23:55
в нас рівень вище середнього. Але поки ми не можем конкурувати з Іспаніями. В групі а так чи інакше наберемося досвіду. Не треба перевищувати ваги ліги націй - в 1у чергу то товариський турнір. І не треба поливати збірну помиями після 10 вдалих матчів і 1го-2х посередніх, поганих.
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0
0
octavi4 (Warszawa)
06.09.2020 в 23:51
Традиция у нас есть такая...
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0
-1
недалековідКиева (Біла Церква)
06.09.2020 в 23:50
Ця збірна лише один раз зіграла пристойно- з сербами дома, все інше- "дикий" фарт проти посередніх суперників.
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-3
Lion Killer (Львів)
06.09.2020 в 23:51
о, з.явився експерт, 1 раз пристойно зіграли :) І вийшли в еліт групу ліги націй :) шо за менталітет ідіотський
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+1
0
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Карикатурист (Білозерське)
06.09.2020 в 23:49
Досить вже хаяти команду. Трохи обісцялися, не без цього, але чого чекали від такої групи? Набиваємо собі досвід, молодь підтягнули, подивились, що Зіна іржавіє на банці в "Сіті", побачили, що П'ятову вже час на лавку, що лівого вінгера бракує. Для того, начебто, і виходили в лігу "А". Спокійно, шановні. Хорвати після фіналу ЧС-2018 0:6 "згоріли" іспанії. Та й взагалі - кожен матч - окрема історія. Будемо жити.
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+2
-1
недалековідКиева (Біла Церква)
06.09.2020 в 23:51
З ліва Макаренко є, йому хтось шанс дав?
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0
0
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Serega1111 (Киев)
06.09.2020 в 23:56
Некоторым просто надо спуститься с небес, а то попривыкали... Наша сборная - не топ и в ближайшем обозримом будущем не будет топ - просто игроков нету. У нас все УПЛ и НИ ОДНОГО легионера, который стабильно бы играл в топ-чемпионате. Пока все чаще на замену выходят. Наша ниша - сборная "второго эшелона", которая создает проблемы грандам, не всегда... В прошлом году все были в форме - получилось сдержать Португалию. В этом матче провалились - но нигего глобально страшного в принципе не произошло. Задача-максимум в этом турнире - удержаться в дивизионе А. Тренерский штаб у нас не самый тупой - выводы сделает
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0
-1
Golfik25 (Киев)
06.09.2020 в 23:48
Как только сильный соперник попался, так сразу обосрались. Немцы уже ждут 10 октября с нетерпением. 4 мяча конечно они не положат, но возить по полю точно будут. Без хребетная игра, Пятов и Кривцов топы сборной.
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+1
-1
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MES QUE UN CLUB
06.09.2020 в 23:46
Мда... чуть ошибся в анонсе
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0
0
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Планетянин (О спорт, ты мир!)
06.09.2020 в 23:47
Чё там писал?
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
06.09.2020 в 23:49
что меся - бог футбола на все века, а барсиклона - чемпион галактики
0
-2
avatar
Планетянин (О спорт, ты мир!)
06.09.2020 в 23:46
"Зинченко сегодня на поле шо то не видно, вернее видно, но только его зубы." (неукраинский комментатор)
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+3
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.09.2020 в 23:57
саша-bluetooth)))
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0
0
ratio (Дн-жинск)
06.09.2020 в 23:44
11 тихоходов( . Пятов ток на 90 минуте сообразил , что если просто выбивать мячик- он летит дальше и дольше. В защите просто пятимся, в атаке... а атаки вообще не было
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0
Mexxxxx (Просяная)
06.09.2020 в 23:43
Что произошло? Симпатичная боеспособная команда превратилась во что... Швейцария вторым считай составом на две головы выше, Испания кажется играла против любителей, задачей которых было не пропустить штук десять... Непонятно.
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0
ВиктАн
06.09.2020 в 23:43
Ладно проиграли, но как??? Ссыкливо не переходя почти центр поля, а швейцарцы с немцами рубились на встречных курсах, красиво.
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scorpius (Ck)
06.09.2020 в 23:43
Абасрались...
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+3
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
06.09.2020 в 23:42
Вообще никакие. Просто совсем. Даже выделить некого, разве что Ляпова, просто красавец, пора, Ляпов, уже, пора... Пламенный привет хейтерам Степы, он не святой, но без него у сб.Украины обороны нет. Сидорчук - дно даже на уровне ДК. Ну а от Харатина что-то требовать в 1м матче глупо.
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DynamoKiyv (Київ)
06.09.2020 в 23:53
дно - это твое мнение
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simargl (Чернигов)
06.09.2020 в 23:42
Развалились ? Да ну! Они разваленными вышли. Харатин в центре поля - это наше фсьо!!! Все были мертвы... Хорошо хоть Лунина не поставили..., а то сломали бы парню психику такой игрой
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аалекс ( Крым)
06.09.2020 в 23:40
Спустили с Небес на Землю. Хороший урок для наших парней. Шева как знал, что Лунина не поставил. Испания похоже возвращается на свой прежний уровень, они , в отличие от нашей сборной, играли в футбол, а не отбывали номер.
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pilips111 (Чернигов)
06.09.2020 в 23:39
Ну вот и всё. Спустили сборную Украины на землю. Как можно держать в команде такого вратаря-дырку. Тупит уже который матч подряд. Сколько пасов сделал на соперника! Вообще вратарь был или нет. БУРАТИНО. Игру сделали вначале это чудо кучерявое и Кривцов.
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simargl (Чернигов)
06.09.2020 в 23:43
Обрезал Тымчик пропустив между ног. А дальше все пошло под откос ... тяп, ляп ...
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Запорізьке Торпедо (zp)
06.09.2020 в 23:45
типо если бы Тымчик не пустил между, то испанцы бы огорчились и стали у своих ворот автобусом
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simargl (Чернигов)
06.09.2020 в 23:46
А х.з. может тогда бы наш звездный автобус не сразу развалился )))
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Запорізьке Торпедо (zp)
06.09.2020 в 23:39
Малина перед матчем говорил, типо, продержали несколько часов в аэропорту. Но это не повод выглядеть манекенами на фоне 17-19летних пацанов, играющих первые матчи за сборную. Спуститесь с небес, звьозды в ж.. е..ные, во главе с Зиной
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
06.09.2020 в 23:43
Седан не трожь, у него теперь зубы и жена красивая)
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0
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
06.09.2020 в 23:47
а умная главное какая, ума ж хватило раскрыть рот на мужниного тренера
0
-1
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Планетянин (О спорт, ты мир!)
06.09.2020 в 23:39
Как на ЧМ в 2006 году. 4-0 Без шансов.
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0
Запорізьке Торпедо (zp)
06.09.2020 в 23:40
в 06 году, будучи в меньшинстве так чаморно не играли
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0
-2
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Планетянин (О спорт, ты мир!)
06.09.2020 в 23:41
Да, играли получше, но без шансов даже на ничью.
+1
0
Aalex-696 (Немирів)
06.09.2020 в 23:38
Як не дивно, але претензій по сьогоднящньому матчу до Пятова нема.Є питання до Шевченка: нах.ена було збирати команду на два тижні раніше? Що це дало? Гри у збірної, на жаль, сьогодні немає.ЗИ: Маліновськийі Зінченко- мильні бульбашкі, дуті звьозди.
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+3
0
pilips111 (Чернигов)
06.09.2020 в 23:41
Ты игру смотрел??? Претензий до Пятова нет? К нему больше всего
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0
-1
ВиктАн
06.09.2020 в 23:45
Андрюха вторую игру подряд худший в составе сбУ, хотя другие не намного лучше.
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0
-1
недалековідКиева (Біла Церква)
06.09.2020 в 23:38
Супрягу на останні хвилини можна було випустить, шева ж достав з нафталіну каваленку.
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+1
-2
oda1979 (Запорожье)
06.09.2020 в 23:37
Испанские погранцы и таможенники в аэропорту что то знали и как могли отговаривали наших недофутбрлеров от въезда на территорию страны:))
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+3
0
ВиктАн
06.09.2020 в 23:37
Андрюха пора!
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+1
-3
ВиктАн
06.09.2020 в 23:49
Я про Пятова
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.09.2020 в 23:55
а то ж все андрюхи напряглись)))
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.09.2020 в 23:37
всё по делу
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+3
0


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