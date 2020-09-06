Убийственный поцелуй Красной фурии. Испания - Украина 4:0

События матча

1:0 - Фати заработал пенальти на Кривцове, Рамос его реализовал.

2:0 - Рамос выиграл верховую борьбу у Кривцова и головой перебросил Пятова.

3:0 - Фати великолепным ударом из района левого угла штрафной нанёс шикарный удар под стойку.

4:0 - Ферран Торрес красиво в касание поймал мяч после свечки с левого края нашей штрафной.

Игорь Харатин дебютировал в сборной Украины выходом в стартовом составе против Испании. Таковой была замена Тарасу Степаненко, который накануне игры почувствовал дискомфорт в колене и не смог принять участие в этой игре. Сказать, что это была большая потеря для нашей сборной - ничего не сказать. Можно сколько угодно говорить, что опорник "Шахтёра" не всегда надежён в центре поля, но сегодня его явно не хватало. Игорь выглядел сыро, не справлялся, не давал нужного объёма. Это не попытка унизить дебютанта, а констатация факта. Проблемы были практически на всех участках, но сложности в сердце поля - особенно бросались в глаза.

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Да и ведь дело не только в Харатине или Михайличенко. Брака как минимум в первом тайме было очень много. Ну, а выход через Пятова в атаку - это вообще пример для учебников, как делать не нужно.

Появление Марлоса в качестве форварда выглядело авантюрой, но однажды такой ход уже сработал (против Португалии, когда мы выиграли на "Олимпийском" 2:1). Поэтому мозговой центр Андрея Шевченко решил повторить тот же ход ещё раз. Увы, не сработало. Бразилец 55 минут провёл без мяча, поэтому для поиска передачи временами опускался даже к линии нашей штрафной. Насыщение центра поля помогало хотя бы немного держать удар, но мы играли без форварда. Да и нужен ли он был, если гости за всё это время создали всего один момент: Михайличенко разогнался по левому полуфлангу и со средней дистанции пробил во вратаря.

"Фурия" выглядела слаженно. Но результат сделали два игрока: самый результативный защитник прошлого чемпионата Испании Серхио Рамос дважды забил, а ещё создал по меньшей мере столько же голевых моментов. Фати вообще весь матч не отставал от Тымчика, пробивая и с острого угла, и наносил дерзкий удар через себя из нашей вратарской, и, конечно же, забил. 17-летний Ансу Фати, к слову, стал самым молодым игроком, забивавшим в составе сборной Испании.

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В перерыве Андрей Шевченко не смог найти нужных слов и глобальных изменений замечено не было. В атаке оставался мрак, в обороне - аналогично. Казалось, что "Фурия" даже немного сбавила обороты, удовлетворившись результатом первой половины, но футболистам в жёлтой форме от этого проще не стало. Хозяева прекрасно понимали все наши слабые места, постоянно напрягая фланги обороны и середину поля.

Второй тайм можно было просто не включать, потому что мы все ответы получили до перерыва. Серия из двенадцати кряду игр без поражений разбилась о первый же серьёзный барьер. Португалию, которая была в эйфории от побед на Евро и Лиге наций, сознательно оставляем за скобками. Остальные соперники даже рядом не стоят: Сербия, Литва, Люксембург и иже с ними.

Два матча Лиги наций в сентябре показали, что у нас есть неплохие шансы побороться за место в дивизионе А на следующий розыгрыш. Но о чём-то большем мечтать не стоит.

На каком месте сборная Украины в Лиге наций?

После поражения Испании и ничьей Германии со Швейцарией в параллельном матче "сине-жёлтые" опустились с первого на второе место. Испания лидирует с четырьмя очками, немцы со швейцарцами пока в хвосте (два и один балл соответственно).

Что дальше?

Сборные берут паузу до октября, когда нас ожидают два домашних поединка. 10-го числа следующего месяца - с Германией, 13-го - с Испанией.

Испания - Украина 4:0

Голы: Рамос 2 (пен.), Рамос 29, Фати 32, Торрес 84

Испания: де Хеа - Регильон, Торрес, Рамос (Гарсия 61), Навас - Мерино, Алькантара, Родри (О.Родригес 69), Ольмо - Морено (Ферран 74), Фати.

Украина: Пятов - Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Тымчик - Харатин (Сидорчук 63) - Яремчук, Зинченко, Малиновский, Ярмоленко (Коваленко 79) - Марлос (Цыганков 56).

Предупреждения: Родри 37 - Малиновский 77, Коваленко 90+1