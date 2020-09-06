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Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига наций. Сербия и Турция вымучили ничью

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Старались, боролись, желали победить, но не играли в футбол

Лига наций. Сербия и Турция вымучили ничью
UA-Футбол
Новина українською

Еще одно доказательство того, что в этот посткороновирусный период, когда матчи проходят без зрителей, фактор своего поля перестает быть преимущество. Сербия лишь в первом тайме старалась доминировать, пусть и не всегда удачно, но имела свои шансы. Вот только не хватало поддержки болельщиков, одинакая надпись на трибунах белградского стадиона "газпром" (кто бы сомневался) только нагнетала тоску.

Сразу после перерыва произошел решающий момент в игре, Коларов откровенно сбивал Сангаре, чтобы тот не вышел на свидание с голкипером. Вторая желтая и хозяева остались в меньшинстве. Турки сразу активизировались и пошли вперед, стали создавать моментов, впрочем, рисковать не желали. Явно гости незабывали про свои ворота.

Получилась довольно вязкая, невыразительная игра, в какой-то депрессивной обстановке, еще и с небольшим количеством голевых моментов. Этот матч подтвердил статус андердогов Сербии и Турции в своей группе. Возможно, что-то изменится в октябре, а пока они в роли догоняющих.

Лига наций. Второй тур. Лига В

Стадион: Райко Митич (Белград)
Главный арбитр: Алексей Кульбаков (Белорусь)

Сербия - Турция 0:0

Сербия: 12. Райкович, 2. Павлович, 4. Миленкович, 11. Коларов, 6. Максимович, 8. Гудель, 20. Лазович, 7. Радоньич, 9. Митрович, 10. Тадич, 17. Костич.

Турция: 1. Гюнок, 2. Челик, 3. Али Калдырым, 4. Сеюнджю, 20. Кабак, 6. Туфан, 8. Кекчю, 11. Язиджи, 14. Текдемир, 9. Караман, 16. Юнал.

Предупреждения: Коларов 45, Тадич, 62, Костич 62 - Язиджи 37, Кабак 79

Удаления: Коларов 49

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В статье: Сербия Турция Лига Наций
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