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Новоиспеченный одноклубник Зинченко продолжил уничтожение сборной Украины

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Пятов сегодня пропустил четыре

Новоиспеченный одноклубник Зинченко продолжил уничтожение сборной Украины
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня Украина играет во втором туре Лиги Наций. В соперниках - грозная сборная Испании.

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Команда Энрике решила все вопросы в первой половине, забив три безответных гола. Однако успел отметиться и Ферран Торрес, который вышел на замену. Отметим, что этим летом он перешел в "Ман Сити".

Видео голов и обзор всего матча вы можете найти на нашем сайте.

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В статье: Украина Испания Ферран Торрес
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