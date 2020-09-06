Новоиспеченный одноклубник Зинченко продолжил уничтожение сборной Украины

Сегодня Украина играет во втором туре Лиги Наций. В соперниках - грозная сборная Испании.

Команда Энрике решила все вопросы в первой половине, забив три безответных гола. Однако успел отметиться и Ферран Торрес, который вышел на замену. Отметим, что этим летом он перешел в "Ман Сити".

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