Шевченко: Главная проблема в том, что наша команда не восстановилась

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги матча против Испании. Напомним, что украинцы уступили сопернику во втором туре Лиги наций 0:4.

"Главная проблема сегодня была не в одном игроке или в нескольких отдельных исполнителях. Главная проблема заключалась в том, что наша команда не восстановилась. Вторая игра на таком уровне всегда дается с трудом. Когда мы встречаемся с топ-сборными, мы очень трудно потом восстанавливаемся. Ребята отдали на поле все силы, но Испания была лучше.

Прежде всего дело в том, что испанцы очень хорошо маневрировали. Нам не хватало физических сил. Соперники меняли диапазон атак и имели преимущество на флангах. Согласно требованиям современного футбола, особенно в противостоянии с такими сильными оппонентами, когда ты остаешься один в один, то должен доигрывать момент", - цитирует коуча официальный сайт УАФ.