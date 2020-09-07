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Шевченко: Главная проблема в том, что наша команда не восстановилась
Короткая пресс-конференция наставника нашей сборной
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги матча против Испании. Напомним, что
"Главная проблема сегодня была не в одном игроке или в нескольких отдельных исполнителях. Главная проблема заключалась в том, что наша команда не восстановилась. Вторая игра на таком уровне всегда дается с трудом. Когда мы встречаемся с топ-сборными, мы очень трудно потом восстанавливаемся. Ребята отдали на поле все силы, но Испания была лучше.
Прежде всего дело в том, что испанцы очень хорошо маневрировали. Нам не хватало физических сил. Соперники меняли диапазон атак и имели преимущество на флангах. Согласно требованиям современного футбола, особенно в противостоянии с такими сильными оппонентами, когда ты остаешься один в один, то должен доигрывать момент", - цитирует коуча официальный сайт УАФ.