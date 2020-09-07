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Шевченко: Главная проблема в том, что наша команда не восстановилась

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Короткая пресс-конференция наставника нашей сборной

Шевченко: Главная проблема в том, что наша команда не восстановилась
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел итоги матча против Испании. Напомним, что украинцы уступили сопернику во втором туре Лиги наций 0:4.

"Главная проблема сегодня была не в одном игроке или в нескольких отдельных исполнителях. Главная проблема заключалась в том, что наша команда не восстановилась. Вторая игра на таком уровне всегда дается с трудом. Когда мы встречаемся с топ-сборными, мы очень трудно потом восстанавливаемся. Ребята отдали на поле все силы, но Испания была лучше.

Прежде всего дело в том, что испанцы очень хорошо маневрировали. Нам не хватало физических сил. Соперники меняли диапазон атак и имели преимущество на флангах. Согласно требованиям современного футбола, особенно в противостоянии с такими сильными оппонентами, когда ты остаешься один в один, то должен доигрывать момент", - цитирует коуча официальный сайт УАФ.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Испания
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Комментарии (4)
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фрілансер (Львів)
07.09.2020 в 01:34
Найбільше не зміг відновитися Ляпов!..
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+2
0
alex.belogubko (одесса)
07.09.2020 в 01:00
они на 3 головы лучше и не надо оправдываться --всё в порядке Ротань готовит молодежь для 1 сборной ---вот такие как эта пустышка Русик убивают футбол в Украине
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+2
0
Dimka26 (Чернигов)
07.09.2020 в 00:50
и кто в этом виноват?
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+2
0
avatar
Карикатурист (Білозерське)
07.09.2020 в 00:58
30 років відсутності програми розвитку національного футболу. Такої, наприклад, як в Бельгії, Австрії, Португалії, де розвиток і "експорт" футболістів - одна зі статей доходів у бюджет держави, мовчу вже про Нідерланди.
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