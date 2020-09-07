Ансу Фати после матча с Украиной: Попросил всех парней расписаться на моей футболке

Вингер национальной сборной Испании Ансу Фати поделился мыслями после разгромной победы над Украиной в рамках Лиги Наций.

"Я очень горжусь тем, что полноценно дебютировал за сборную Испании. Перед выходом на поле тренер просто сказал мне, что у меня есть лишь один полноценный дебют, и посоветовал получать удовольствие.

Кажется, я стал 800-м игроком, попавшим в сборную Испании. Я горжусь этим достижением. За все время здесь было множество великих игроков", – рассказал испанец.