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Ансу Фати после матча с Украиной: Попросил всех парней расписаться на моей футболке

Лига наций УЕФА
(2 голосов)

Испанец подвел итоги своего первого матча в стартовом составе сборной

Ансу Фати после матча с Украиной: Попросил всех парней расписаться на моей футболке
Новина українською

Вингер национальной сборной Испании Ансу Фати поделился мыслями после разгромной победы над Украиной в рамках Лиги Наций.

"Я очень горжусь тем, что полноценно дебютировал за сборную Испании. Перед выходом на поле тренер просто сказал мне, что у меня есть лишь один полноценный дебют, и посоветовал получать удовольствие.

Кажется, я стал 800-м игроком, попавшим в сборную Испании. Я горжусь этим достижением. За все время здесь было множество великих игроков", – рассказал испанец.

Также вингер "Барселоны" стал самым молодым автором гола в истории Фурии Роха. Впрочем, он не витает в облаках и готов к дальнейшей работе:

С радостью принял поздравления от тренера и партнеров, но теперь наступает время для дальнейшей работы. Передо мной открывается много новых возможностей. Сразу после душа я позвоню свой семье. Именно благодаря близким я смог дойти до этого дня, они всегда помогали мне преодолевать сложности. Я попросил всех парней расписаться на моей футболке, она теперь займет почетное место в моем доме, рядом с футболками, в которых я дебютировал за "Барсу" в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

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В статье: сборная Украины Лига Наций сборная Испании Ансу Фати
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Источник:
uefa.com
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