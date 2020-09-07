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Ансу Фати после матча с Украиной: Попросил всех парней расписаться на моей футболке
Испанец подвел итоги своего первого матча в стартовом составе сборной
Вингер национальной сборной Испании Ансу Фати поделился мыслями после
"Я очень горжусь тем, что полноценно дебютировал за сборную Испании. Перед выходом на поле тренер просто сказал мне, что у меня есть лишь один полноценный дебют, и посоветовал получать удовольствие.
Кажется, я стал 800-м игроком, попавшим в сборную Испании. Я горжусь этим достижением. За все время здесь было множество великих игроков", – рассказал испанец.
Также вингер "Барселоны" стал самым молодым автором гола в истории Фурии Роха. Впрочем, он не витает в облаках и готов к дальнейшей работе:
С радостью принял поздравления от тренера и партнеров, но теперь наступает время для дальнейшей работы. Передо мной открывается много новых возможностей. Сразу после душа я позвоню свой семье. Именно благодаря близким я смог дойти до этого дня, они всегда помогали мне преодолевать сложности. Я попросил всех парней расписаться на моей футболке, она теперь займет почетное место в моем доме, рядом с футболками, в которых я дебютировал за "Барсу" в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.
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