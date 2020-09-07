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Ансу Фати: Тренер просто сказал мне, что у меня есть лишь один полноценный дебют
Испанец подвел итоги своего первого матча в стартовом составе сборной
Вингер национальной сборной Испании Ансу Фати поделился мыслями после
"Я очень горжусь тем, что полноценно дебютировал за сборную Испании. Перед выходом на поле тренер просто сказал мне, что у меня есть лишь один полноценный дебют, и посоветовал получать удовольствие.
Кажется, я стал 800-м игроком, попавшим в сборную Испании. Я горжусь этим достижением. За все время здесь было множество великих игроков", – рассказал испанец.
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Источник:uefa.com
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