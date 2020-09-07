Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Коуч Испании Луис Энрике: Почти идеально сыграли в обороне
План на игру сработал
После победы над сборной
Думаю, мы сегодня играли хорошо, - заявил Луис Энрике. - Нам удалось реализовать все то, что мы создали.
К тому же моя команда почти идеально сыграла в обороне. Конечно, были небольшие проблемы, но без этого не бывает ни в одном матче. Наш план на игру против Украины сработал.
Я очень горжусь тем, как мы поработали прошедшую неделю. Плодотворно провели время. От каждого игрока, без каких-либо исключений, я получил именно то, чего и ждал – идеальную работу. Увиденное позволяет мне считать, что эти игроки будут делать команду только сильнее.
Луис Энрике отметил игру самого полезного футболиста в матче Ансу Фати:
В 17 лет нормально быть легкомысленным, но Ансу уже достаточно зрелый. Он знает, что нужно делать, чтобы двигаться в верном направлении. Происходящее с ним сейчас он воспринимает скромно и непринужденно.