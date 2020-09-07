Коуч Испании Луис Энрике: Почти идеально сыграли в обороне

После победы над сборной Украины 4:0 во втором туре Лиги Наций главный тренер Испании Луис Энрике описал ход игры и поделился впечатлениями.

Думаю, мы сегодня играли хорошо, - заявил Луис Энрике. - Нам удалось реализовать все то, что мы создали.

К тому же моя команда почти идеально сыграла в обороне. Конечно, были небольшие проблемы, но без этого не бывает ни в одном матче. Наш план на игру против Украины сработал.

Я очень горжусь тем, как мы поработали прошедшую неделю. Плодотворно провели время. От каждого игрока, без каких-либо исключений, я получил именно то, чего и ждал – идеальную работу. Увиденное позволяет мне считать, что эти игроки будут делать команду только сильнее.