Швейцария - Германия 1:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча второго тура дивизиона А в Лиге Наций между сборными Швейцарии и Германии. Гости забили быстрый мяч усилиями Гюндогана, но швейцарская команда и не думала сдаваться. За игру хозяева нанесли 20 ударов по воротам соперника, наконец, один из них - от Видмера - принес Швейцарии ничью. Это позволило Украине расположиться на втором месте в четвертой группе, у Германии два очка, у Швейцарии - одно, в Испании - четыре.

Лига Европы. Дивизион А. Группа 4

Швейцария - Германия 1:1

Голы: Видмер 58 - Гюндоган 14