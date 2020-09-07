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Швейцария - Германия 1:1. Видео голов и обзор матча

Лига наций УЕФА
(3 голосов)

Смотреть видео обзор матча Швейцария - Германия, 6 сентября 2020, Лига Наций

Швейцария - Германия 1:1. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча второго тура дивизиона А в Лиге Наций между сборными Швейцарии и Германии. Гости забили быстрый мяч усилиями Гюндогана, но швейцарская команда и не думала сдаваться. За игру хозяева нанесли 20 ударов по воротам соперника, наконец, один из них - от Видмера - принес Швейцарии ничью. Это позволило Украине расположиться на втором месте в четвертой группе, у Германии два очка, у Швейцарии - одно, в Испании - четыре.

Лига Европы. Дивизион А. Группа 4
Швейцария - Германия 1:1
Голы: Видмер 58 - Гюндоган 14

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В статье: Германия Швейцария
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