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Серхио Рамос: Важно, что мы не пропустили от Украины. Тренер построил солидную команду

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Капитан был в ударе

Серхио Рамос: Важно, что мы не пропустили от Украины. Тренер построил солидную команду
Новина українською

Матч против Украины стал весьма удачным для капитана Испании Серхио Рамоса – центральный защитник отметился дублем. Таким образом, он догнал Альфредо Ди Стефано в рейтинге лучших бомбардиров сборной – у обоих по 23 гола. Впрочем, Серхио больше рад тому, как проходит перестройка национальной команды:

Любой молодой игрок, завоевавший игрой за клуб право выступить за сборную, должен взять на себя полную ответственность. Эти игроки вызваны в сборную не потому, что они просто перспективные парни. Очень важно, что мы не пропустили. Постепенно, шаг за шагом тренер построил очень солидную команду.

Мне нравится забивать за национальную команду, но главное это то, как мы сыграли и заработали три очка. Сегодня у нас очень хорошо получался высокий прессинг.

Напомним, во втором туре дивизиона А Лиги Наций сборная Испании разбила сборную Украины со счетом 4:0. Фурия Роха возглавила четвертую группу, набрав четыре очка.

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В статье: Серхио Рамос Испания Лига Наций
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (1)
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storm_ua (Николаев)
07.09.2020 в 08:54
Не не Рамос. Ты не очень обольщайся. То что вы разнесли в пух и прах, слабую, безвольную, я бы даже сказал трусливую команду. Которая мяча боялась как смерти, и бежала от страха к своим воротам, ни о чём не говорит. У вас всё те же проблемы, немчура создала вам 6 голевых моментов, вы чудом отскочили в том матче. У вас всё те же проблемы в центре обороны и на левом фланге. Будь на месте Украины условная Бразилия , вы бы горели по полной программе.Ну да, вы сыграли против соперника. которые спустил штанишки и безвольно смотрел на то как их обыгрывают..но сильней вы от этого не стали...
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