Серхио Рамос: Важно, что мы не пропустили от Украины. Тренер построил солидную команду

Матч против Украины стал весьма удачным для капитана Испании Серхио Рамоса – центральный защитник отметился дублем. Таким образом, он догнал Альфредо Ди Стефано в рейтинге лучших бомбардиров сборной – у обоих по 23 гола. Впрочем, Серхио больше рад тому, как проходит перестройка национальной команды:

Любой молодой игрок, завоевавший игрой за клуб право выступить за сборную, должен взять на себя полную ответственность. Эти игроки вызваны в сборную не потому, что они просто перспективные парни. Очень важно, что мы не пропустили. Постепенно, шаг за шагом тренер построил очень солидную команду.

Мне нравится забивать за национальную команду, но главное это то, как мы сыграли и заработали три очка. Сегодня у нас очень хорошо получался высокий прессинг.