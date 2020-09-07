Нидерланды - Италия. Анонс и прогноз матча Лиги Наций

7 сентября. 21:45. Лига Наций. Группа А1

Амстердам. "Йохан Кройф Арена"

Главный арбитр: Феликс Брых (Германия)

В центральном матче второго тура Лиги Наций-2020/21 встретятся вечные антиподы. Правда, сегодня таковыми не являющиеся. Нидерланды и Италия не попали на Чемпионат Мира-2018, выглядели разваленными. Вторые после этого ещё и уступили в Лиге Наций-2018 Португалии. Первые также проиграли португальцам. Но не в группе, а уже в финале. Выходом куда и уверенной кампанией в Отборе на Евро объявив о своём возвращении. Итальянцы также вроде бы вернулись, проведя блестящий Отбор. И играют в футбол, похожий на голландский. Хотя нынешнюю ЛН начали слабее. Добавят ли они в Амстердаме?

После великолепного 2019-го года с рекордной в истории сборной серией побед - десятью, да ещё и с разницей мячей 37:4 - 2020-й начался отрезвлением. Даже немного напомнил ужасные 2017-18 годы. Сборная Италии дома против Боснии (1:1) без Миралема Пьянича отыграла весьма медленно и безыдейно. В первом тайме ничего не создала, во втором - пропускала слишком много контратак. Роберто Манчини и игроки говорили об отсутствии остроты, о некой "ржавчине". Автор гола Стефано Сенси - о медленном темпе. Хотя и он, и тренер пытались оправдаться "автобусом" соперника. Но ощущения в целом неприятные.

Голландцы также не впечатлили, также забили лишь один мяч полякам без Левандовски. Дуайт Лодевегс также говорил о "ржавчине" и "автобусе" соперника. Разница - в своей игре в обороне. "Кадре" за весь матч позволили лишь два удара по воротам и 34 процента владения мячом. Именно потому тренер победителя остался доволен. Он отлично осознаёт, что до прихода постоянного наставника нужно спокойно держать курс, установленный предшественником Рональдом Куманом. Дуайт даже сообщил, что тот связался с ним и похвалил команду за отличный второй тайм. Так что настроение в стане "оранье" хорошее.

Невозможно не осветить подробнее тренерскую ситуацию. Творец успеха голландцев Куман ушёл в "Барселону", оставив немалую дыру. Пришлось даже срочно переводить в первую сборную специалистов из молодёжной. Игроки и его помощник Лодевегс говорили о шоке и разочаровании. А в прессе постоянно мелькают имена новых главных тренеров. Даже сообщили, что "Совет Игроков Сборной" (да, есть такой) посоветовал руководству Федерации назначить Хенка Тен Кате. А Мартен Де Роон открыто поддержал Луи Ван Гаала. Правду говоря, не очень здоровая атмосфера. Не повлияет ли она сегодня?

Кадры и тактика

Лодевегс изначально говорил о том, что не собирается ничего менять и потому приглашает проверенных кадров. Вот и отсутствующих центральных защитников Де Лихта, Де Фрая и Блинда против поляков сменил опытный, хотя и медленный Фелтман. А слева вышел не дебютант Вейндаль, а номинальный центральный Аке. Справа останется автор ассиста в пятницу игрок итальянской "Аталанты" Хатебур. В центре поля всё также было и будет ожидаемо - Френки Де Йонг, Де Роон (также "Аталанта"), Вейналдум. Хотя и новичок "Манчестер Юнайтед" ван де Беек готов. Автор гола в пятницу Бергвeйн выйдет справа в атаке.

Разве что в центре и слева в атаке остаются дилеммы. Возможно, Депай уйдёт левее, а его место займёт Люк Де Йонг, забивший дважды итальянскому "Интеру" в финале Лиги Европы. Возможно, Мемфис останется в центре, и тогда слева сыграет либо Промес, либо Бабель.

Италия играет по той же схеме 4-3-3. Также любит держать мяч, доминировать, коротко пасовать. Потому Лодевегс и назвал её очень похожей по стилю. И Манчини это понравилось: "Приятно, что в стране, которая изобрела Тотальный Футбол, заметили наш акцент на атаку". Правда, в кадровом плане как раз он обещает большие изменения. Подтверждая присутствие на поле лишь Доннаруммы, Кьеллини, Жоржиньо и Иммобиле. Да и трое последних начинали против боснийцев в запасе. Жоржиньо при нынешнем стиле "адзурри" важнейший игрок, Чиро - обладатель европейской Золотой Бутсы. С ними ожидается усиление игры.

Возможны изменения и на флангах обороны, крайне апатичных в пятницу. Ди Лоренцо, Д'Амброзио и Спинаццола провели явно более успешный сезон, чем Флоренци и Бираги. Особенно - его летнюю часть. Вундеркинд Николо Дзаньоло может как и выйти в центре поля, так и убрать с правого фланга слабого Кьезу. Даже Сенси сядет на скамью, ведь Манчини чётко заявил, что он не способен играть два матча за три дня. Лоренцо Пеллегрини, Кристанте и даже новичок Мануэль Локателли - варианты.

Нидерланды: Силлесен, Хатебур, Ван Дейк, Фелтман, Аке, Ф. Де Йонг, Де Роон, Вейналдум, Бергвeйн, Л. Де Йонг, Депай

Италия: Доннарумма, Д'Амброзио, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола, Жоржиньо, Барелла, Лоренцо Пеллегрини, Дзаньоло, Иммобиле, Инсинье

Прогноз: Нидерланды - Италия 2:1

Итальянцы не проигрывали в 15-ти матчах подряд, не пропускали более одного мяча в 18-ти. А именно голландцам проиграли лишь однажды в 14-ти последних очных матчах, одержав восемь побед. С наконец-то настоящим последним опорником Жоржиньо и Иммобиле они способны на многое. Тем более, что Манчини радостно ожидает не "автобус" соперника, а открытый матч. С другой стороны, в сборной Чиро слаб. Да и в целом "оранье" выглядят более собранными и позитивными. Они готовы поправлять ужасную очную статистику. Ставим на седьмую победу в их последних восьми матчах и 12-ую в 14-ти дома.