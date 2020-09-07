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Венгрия - Россия 2:3. Видео голов и обзор матча
Венгры едва не совершили героический камбэк
Венгерская сборная в начале второго тайма уже проигрывала 0:3. Однако не опустила руки и начала исправлять положение. Увы, сил хватило лишь на два гола. Как итог - следом за победой над Турцией команда итальянца Марко Росси теряет очки и вместе с ней первую строчку в таблице.
Венгрия - Россия 2:3
Голы: Шаллай 62, Николич 70 - А.Миранчук 15, Оздоэв 34, Фернандеш 46
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