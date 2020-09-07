Атакующий игрок сборной Испании рассказал об указаниях Луиса Энрике на игру с Украиной

Ферран Торрес, игрок атакующего звена сборной Испании высказался о разгромной победе над Украиной (4:0) во 2 туре Лиги Наций УЕФА.

Тренер попросил нас не терять мяч, владеть им как можно дольшие отрезки времени. И опасные моменты тогда обязательно появятся.

Отметил Ферран Торрес и игру своего товарища по атаке Ансу Фати, который крушил защиту сине-желтых.

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