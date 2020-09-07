Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Атакующий игрок сборной Испании рассказал об указаниях Луиса Энрике на игру с Украиной
Как можно дольше держать мяч
Ферран Торрес, игрок атакующего звена сборной Испании высказался о разгромной победе над Украиной (4:0) во 2 туре Лиги Наций УЕФА.
Тренер попросил нас не терять мяч, владеть им как можно дольшие отрезки времени. И опасные моменты тогда обязательно появятся.
Отметил Ферран Торрес и игру своего товарища по атаке Ансу Фати, который крушил защиту сине-желтых.
Читайте такжеРаздал маски: Луис Энрике оригинально огласил заявку сборной Испании на матчи с Украиной и Германией
Мы и раньше видели, на что способен Ансу Фати. Он действительно может достичь в футболе всего, чего захочет.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:УЄФА
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...