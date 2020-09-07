  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Атакующий игрок сборной Испании рассказал об указаниях Луиса Энрике на игру с Украиной
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Атакующий игрок сборной Испании рассказал об указаниях Луиса Энрике на игру с Украиной

Лига наций УЕФА
(2 голосов)

Как можно дольше держать мяч

Атакующий игрок сборной Испании рассказал об указаниях Луиса Энрике на игру с Украиной
Новина українською

Ферран Торрес, игрок атакующего звена сборной Испании высказался о разгромной победе над Украиной (4:0) во 2 туре Лиги Наций УЕФА.

Тренер попросил нас не терять мяч, владеть им как можно дольшие отрезки времени. И опасные моменты тогда обязательно появятся.

Отметил Ферран Торрес и игру своего товарища по атаке Ансу Фати, который крушил защиту сине-желтых.

Читайте такжеРаздал маски: Луис Энрике оригинально огласил заявку сборной Испании на матчи с Украиной и Германией

Мы и раньше видели, на что способен Ансу Фати. Он действительно может достичь в футболе всего, чего захочет.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Испания Луис Энрике Ферран Торрес Ансу Фати
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УЄФА

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...