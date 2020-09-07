Лев после ничьей со Швейцарией: Это честный результат, в октябре мы будем атаковать

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев проанализировал матч против Швейцарии в рамках второго тура дивизиона А Лиги Наций. Игра, напомним, завершилась со счетом 1:1. Как следствие, Германия после двух туров занимает третье место после Испании и Украины, Швейцария - четвертая с одним баллом.

"Дважды вести и не побеждать [против Испании и против Швейцарии] - это раздражает. Мы снова будем атаковать в октябрьских играх. Очевидно, не все наши игроки в лучшей форме. Сейчас это наша главная проблема - мы не можем завершить игры в нашу пользу. У нас было два, три отличные шансы в первом тайме, и, если бы их реализовали, Швейцария точно не вернулась бы в игру.

Как и в матче против Испании, мы заслужили второй мяч, что обезопасило бы нас от потери очков. Но мы позволили им вернуться обратно в игру, потеряли слишком много мячей и были недостаточно рациональными. Поэтому итоговый результат является честным отражением происходящего на поле", - отметил Йоахим Лев.

В определенной степени критиковал партнеров и капитан Бундестим Тони Кроос:

"Нам нужны лучшие решения, когда против нас играют агрессивно. Нам нужно работать над этим, нам нужны игроки, которые хотят владеть мяч, даже когда мы под давлением. Мы потеряли слишком много шансов. Если вы можете взять шесть очков, но в итоге получаете только два - это немного разочаровывает".