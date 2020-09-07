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“Шоу Фати и подарки от неуклюжего Пятова”. Обзор испанских СМИ после матча с Украиной

Лига наций УЕФА
(2 голосов)

Барселонский тинейджер в центре внимания, сборная Украины как будто и не играла

“Шоу Фати и подарки от неуклюжего Пятова”. Обзор испанских СМИ после матча с Украиной
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Разгромная победа сборной Испании воспринималась бы буднично на Пиренейском полуострове, если бы не выдающаяся игра Ансу Фати. 17-летний Фати стал самым юным автором забитого гола в истории сборной Испании. Ранее он стал самым молодым голеадором в истории “Барселоны” и Лиги чемпионов. Интересно, что из четверки крупнейших спортивных газет Испании (Marca, AS, Mundo Deportivo, Sport) только мадридская Marca не разместила крупную фотографию Фати на своей обложке, предпочтя ему гонщика Формулы -1 Карлоса Сайнца, который занял второе место на итальянском Гран-при. Как никак, Фати – игрок “Барселоны”.

“Выпускник академии Ла Масии сдал экзамен в Вальдебебасе”, – пишет про Фати репортер El País Хосе Самано. “Он ворвался как комета, чтобы разрушить сборную Украину. В его действиях было много смелости и дерзости. А что уж говорить об эффективности! Заработанный пенальти на второй минуте, гол, и целый репертуар развлекательных трюков из дворового футбола. Он невероятно очаровательный”, – говорится в статье с подзаголовком “молодой испанский форвард перемолол в пыль Украину”.

“Украина, – отмечает автор. – была сплющена давлением сборной Испании. Идея Шевченко разыгрывать мяч через неуклюжего вратаря и защитников стала подарком для “Рохи”. Они крепко зажали Украину на ее половине поля. Играла Испания, а Украины как будто и не было”.

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“Фати напомнил нам, что футбол – это спорт для тех, кто любит в него играть”, – пишет AS. “Фати не позволил нам спокойно усесться на диване. Уже на второй минуте он обыграл Тымчика и заставил сфолить на себе Кривцова”.

“Яремчук и Ярмоленко не получали мяч, поэтому от сборной Украины не исходило никакой опасности. Ольмо, Морено и Фати постоянно прессинговали центрбеков. Затем Фати и Рамос забили еще голу и Шевченко не оставалось ничего как разочарованно жестикулировать”.

“Шоу Фати и подарки от неуклюжего Пятова”. Обзор испанских СМИ после матча с Украиной - изображение 1

Само собой, самые яркие комплименты Фати выписывала барселонская пресса. В отчетах Mundo Deportivo и Sport действия игроков украинской сборной практически не упоминаются. В то же время говорится, что Фати – это “чудо, упавшее с неба” (MD) и что он “как Неймар, только с голами” (Sport).

“У сборной Испании есть новый идол, новый лидер. Его имя Ансу Фати и ему 17 лет. Да, только 17, но этого достаточно, чтобы все видели в нем особенного игрока, звезду. Украина стала жертвой Фати”, – пишет автор Mundo Deportivo Мануэль Брунья, отмечая, что в составе сборной Украины не было футболиста уровня Андрея Шевченко, “который смотрел за матчем со скамейки, а не на поле”. Похожий оборот есть в материале о матче Sport: “Андрей Шевченко был поражен тем, что его сборную разрывал 17-летний футболист”.

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Брунья также пишет о “пассивности украинских защитников и слабой игры вратаря” в эпизоде со вторым голом Рамоса и указывает, что “мало кто мог ожидать, что Испания будет настолько доминирующей командой в матче против Украины”.

Помимо Фати, отмечаются также удачные дебюты за сборную Испании Серхио Регилона и Эрика Гарсии. Рождаются новые звезды, Испания выходит в лидеры группы Лиги наций. Украина не смогла произвести положительное впечатление на испанских журналистов.

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В статье: Андрей Шевченко Андрей Пятов Украина Испания сборная Украины Национальная сборная Украины Лига Наций сборная Испании Национальная сборная Испании Ансу Фати
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Комментарии (9)
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Kolibri (Киевоград)
07.09.2020 в 14:20
Просто реально ряд игроков устарели. Но менять то неким((( Ща злая сборная Германии откроет кучу талантов в следующий игре.
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0
0
Kolibri (Киевоград)
07.09.2020 в 14:16
Неуклюжей вратарь))))))
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+1
0
chino1961 (Сумская обл.)
07.09.2020 в 14:14
У нас что воротников больше нет кроме Пятова ?
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+2
-2
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Juva_07 (UA)
07.09.2020 в 13:43
Пятов, та уйди ты наконец!! Ведь дальше у тебя игра хуже и хуже.. Не будь Тимощуком!
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+4
-3
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Cannabis Sativa (Луцк)
07.09.2020 в 13:50
Точняк! Когда Тимощук и Ракицкий переходили в Зенит - многих это бесило. Вот если бы сейчас Пятов завязал со сборной и ушел в Зенит, многие болельщики были бы ему благодарны за такое решение и искренне пожелали удачи.
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+3
-2
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Alex7Chapman (Кропивницький)
07.09.2020 в 13:37
шкода що збірна України стала трампліном для цього Фаті з Барселони не думаю, що це добре...
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+1
-2
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Cannabis Sativa (Луцк)
07.09.2020 в 13:36
Весь футбольный мир един во мнении, что Пятов - худший среди вратарей, участвующих в еврокубках и матчах сборных. Что Пятов, что Кривцов, что Коноплянка сейчас сборной и Шахтеру приносят гораздо больше вреда, чем пользы. Что за дурацкая традиция - ставить в состав бревна за былые заслуги???
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+4
-2
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Alex7Chapman (Кропивницький)
07.09.2020 в 13:38
ляпов найгірше дно+коноплянка - два днища
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+5
-3
миг-25 (киев)
07.09.2020 в 13:58
А эту донецкую шваль ставит ишак Ахметов из Бразилии через Павелку -А шевченко-мелкий клерк и подкаблучник-Сам он ничего не решает-А цель - ПРОТАЩИТЬ их на ЕВРО и поднять цену на этих Буратин и доказать -что Бомжи в Сборной нужны и они большинство А донецкая жирная свинья Пятов-это не Шовковский-Сам не уйдет как и все донецкие-Никого с киевских помоек не выгонишь домой
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-3


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