“Шоу Фати и подарки от неуклюжего Пятова”. Обзор испанских СМИ после матча с Украиной

Разгромная победа сборной Испании воспринималась бы буднично на Пиренейском полуострове, если бы не выдающаяся игра Ансу Фати. 17-летний Фати стал самым юным автором забитого гола в истории сборной Испании. Ранее он стал самым молодым голеадором в истории “Барселоны” и Лиги чемпионов. Интересно, что из четверки крупнейших спортивных газет Испании (Marca, AS, Mundo Deportivo, Sport) только мадридская Marca не разместила крупную фотографию Фати на своей обложке, предпочтя ему гонщика Формулы -1 Карлоса Сайнца, который занял второе место на итальянском Гран-при. Как никак, Фати – игрок “Барселоны”.

“Выпускник академии Ла Масии сдал экзамен в Вальдебебасе”, – пишет про Фати репортер El País Хосе Самано. “Он ворвался как комета, чтобы разрушить сборную Украину. В его действиях было много смелости и дерзости. А что уж говорить об эффективности! Заработанный пенальти на второй минуте, гол, и целый репертуар развлекательных трюков из дворового футбола. Он невероятно очаровательный”, – говорится в статье с подзаголовком “молодой испанский форвард перемолол в пыль Украину”.

“Украина, – отмечает автор. – была сплющена давлением сборной Испании. Идея Шевченко разыгрывать мяч через неуклюжего вратаря и защитников стала подарком для “Рохи”. Они крепко зажали Украину на ее половине поля. Играла Испания, а Украины как будто и не было”.

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“Фати напомнил нам, что футбол – это спорт для тех, кто любит в него играть”, – пишет AS. “Фати не позволил нам спокойно усесться на диване. Уже на второй минуте он обыграл Тымчика и заставил сфолить на себе Кривцова”.

“Яремчук и Ярмоленко не получали мяч, поэтому от сборной Украины не исходило никакой опасности. Ольмо, Морено и Фати постоянно прессинговали центрбеков. Затем Фати и Рамос забили еще голу и Шевченко не оставалось ничего как разочарованно жестикулировать”.

Само собой, самые яркие комплименты Фати выписывала барселонская пресса. В отчетах Mundo Deportivo и Sport действия игроков украинской сборной практически не упоминаются. В то же время говорится, что Фати – это “чудо, упавшее с неба” (MD) и что он “как Неймар, только с голами” (Sport).

“У сборной Испании есть новый идол, новый лидер. Его имя Ансу Фати и ему 17 лет. Да, только 17, но этого достаточно, чтобы все видели в нем особенного игрока, звезду. Украина стала жертвой Фати”, – пишет автор Mundo Deportivo Мануэль Брунья, отмечая, что в составе сборной Украины не было футболиста уровня Андрея Шевченко, “который смотрел за матчем со скамейки, а не на поле”. Похожий оборот есть в материале о матче Sport: “Андрей Шевченко был поражен тем, что его сборную разрывал 17-летний футболист”.

Брунья также пишет о “пассивности украинских защитников и слабой игры вратаря” в эпизоде со вторым голом Рамоса и указывает, что “мало кто мог ожидать, что Испания будет настолько доминирующей командой в матче против Украины”.

Помимо Фати, отмечаются также удачные дебюты за сборную Испании Серхио Регилона и Эрика Гарсии. Рождаются новые звезды, Испания выходит в лидеры группы Лиги наций. Украина не смогла произвести положительное впечатление на испанских журналистов.