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Шикарный удар Холанда, который отличился во второй игре за сборную подряд

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Кто сможет его остановить?

Шикарный удар Холанда, который отличился во второй игре за сборную подряд
UA-Футбол
Новина українською

Во втором туре Лиги Наций сборная Норвегии играет на выезде против Северной Ирландии.

После первого тайма скандинавы ведут со счетом 3:1. Один из голов забил неостановимый Эрлинг Холанд. Данный удар стоит посмотреть отдельно.

Отметим, что форвард "Боруссии" забил во второй игре за сборную подряд.

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В статье: Норвегия Северная Ирландия Эрлинг Холанд
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