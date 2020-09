Шикарный удар Холанда, который отличился во второй игре за сборную подряд

Во втором туре Лиги Наций сборная Норвегии играет на выезде против Северной Ирландии.

После первого тайма скандинавы ведут со счетом 3:1. Один из голов забил неостановимый Эрлинг Холанд. Данный удар стоит посмотреть отдельно.

Erling Haaland is a cheat code man. What a goal. What a player. Robot. So happy he plays for us. pic.twitter.com/a932QMPAHh