Лига наций УЕФА
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Шикарный удар Холанда, который отличился во второй игре за сборную подряд
Кто сможет его остановить?
Во втором туре Лиги Наций сборная Норвегии играет на выезде против Северной Ирландии.
После первого тайма скандинавы ведут со счетом 3:1. Один из голов забил неостановимый Эрлинг Холанд. Данный удар стоит посмотреть отдельно.
Erling Haaland is a cheat code man. What a goal. What a player. Robot. So happy he plays for us. pic.twitter.com/a932QMPAHh— james???? (@BorusseJames) September 7, 2020
Отметим, что форвард "Боруссии" забил во второй игре за сборную подряд.
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