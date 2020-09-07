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Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига Наций. Холанд тащит Норвегию, будущий соперник Украины оступается дома

Лига наций УЕФА
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Лига Наций. Холанд тащит Норвегию, будущий соперник Украины оступается дома
UA-Футбол
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Завершился очередной игровой день Лиги Наций. Несколько слов о сегодняшних играх лиги В.

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Сборная Норвегия не ощутила сопротивление Северной Ирландии, забив в их ворота пять голов. Два героя - Холанд и Сорлот, которые отметились дважды и отдали по одному ассисту. В этой же группе проиграл соперник Украины по Евро - Австрия. Их обыграла Румыния.

В остальных матчах обновленная сборная Чехии не смогла победить Шотландию, а Израиль чудом спасся в игре со словаками. Манор Соломон вышел в стартовом составе.

Группа 1:

Австрия - Румыния 2:3
Северная Ирландия - Норвегия 1:5

Группа 2:

Чехия - Шотландия 1:2
Израиль - Словакия 1:1

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В статье: Австрия Словакия Израиль Норвегия Румыния Северная Ирландия Чехия Шотландия Лига Наций
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