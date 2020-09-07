Лига Наций. Холанд тащит Норвегию, будущий соперник Украины оступается дома

Завершился очередной игровой день Лиги Наций. Несколько слов о сегодняшних играх лиги В.

Сборная Норвегия не ощутила сопротивление Северной Ирландии, забив в их ворота пять голов. Два героя - Холанд и Сорлот, которые отметились дважды и отдали по одному ассисту. В этой же группе проиграл соперник Украины по Евро - Австрия. Их обыграла Румыния.

В остальных матчах обновленная сборная Чехии не смогла победить Шотландию, а Израиль чудом спасся в игре со словаками. Манор Соломон вышел в стартовом составе.

Группа 1:

Австрия - Румыния 2:3

Северная Ирландия - Норвегия 1:5

Группа 2 :

Чехия - Шотландия 1:2

Израиль - Словакия 1:1