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Лига Наций. Холанд тащит Норвегию, будущий соперник Украины оступается дома
Все результаты лиги В
Завершился очередной игровой день Лиги Наций. Несколько слов о сегодняшних играх лиги В.
Сборная Норвегия не ощутила сопротивление Северной Ирландии, забив в их ворота пять голов. Два героя - Холанд и Сорлот, которые отметились дважды и отдали по одному ассисту. В этой же группе проиграл соперник Украины по Евро - Австрия. Их обыграла Румыния.
В остальных матчах обновленная
Группа 1:
Австрия - Румыния 2:3
Северная Ирландия - Норвегия 1:5
Группа 2:
Чехия - Шотландия 1:2
Израиль - Словакия 1:1