Лига наций: Беларусь и Литва одержали непростые выездные победы

В понедельник 7 сентября в группе 4 Лиги C было сыграно два поединка.

В первом из них Казахстан на своем поле уступил Беларуси со счетом 1:2, причем пропустили решающий мяч хозяева на 86-й минуте матча.

Ну а во втором поединке Литва под надзором украинского рефери Сергея Бойко также в гостях довольно неожиданно с минимальным счётом обыграла Албанию.

Таким образом, после двух туров в группе полное четырехвластие. Все 4 команды набрали по 3 очка. Вся борьба еще впереди.

Лига С, группа 4

Казахстан – Беларусь 1:2

Голы: Аймбетов (62) – Бордачев (53), Лисакович (86)

Алабния – Литва 0:1

Гол: Казлаускас (51)

Удален: Хисай (Албания, 87)