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Лига наций: Беларусь и Литва одержали непростые выездные победы
В группе полная неразбериха
В понедельник 7 сентября в группе 4 Лиги C было сыграно два поединка.
В первом из них Казахстан на своем поле уступил Беларуси со счетом 1:2, причем пропустили решающий мяч хозяева на 86-й минуте матча.
Ну а во втором поединке Литва под надзором украинского рефери Сергея Бойко также в гостях довольно неожиданно с минимальным счётом обыграла Албанию.
Таким образом, после двух туров в группе полное четырехвластие. Все 4 команды набрали по 3 очка. Вся борьба еще впереди.
Лига С, группа 4
Казахстан – Беларусь 1:2
Голы: Аймбетов (62) – Бордачев (53), Лисакович (86)
Алабния – Литва 0:1
Гол: Казлаускас (51)
Удален: Хисай (Албания, 87)