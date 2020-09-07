  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Лига наций: Беларусь и Литва одержали непростые выездные победы
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига наций: Беларусь и Литва одержали непростые выездные победы

Лига наций УЕФА
(2 голосов)

В группе полная неразбериха

Лига наций: Беларусь и Литва одержали непростые выездные победы
Новина українською

В понедельник 7 сентября в группе 4 Лиги C было сыграно два поединка.

В первом из них Казахстан на своем поле уступил Беларуси со счетом 1:2, причем пропустили решающий мяч хозяева на 86-й минуте матча.

Ну а во втором поединке Литва под надзором украинского рефери Сергея Бойко также в гостях довольно неожиданно с минимальным счётом обыграла Албанию.

Таким образом, после двух туров в группе полное четырехвластие. Все 4 команды набрали по 3 очка. Вся борьба еще впереди.

Лига С, группа 4

Казахстан – Беларусь 1:2

Голы: Аймбетов (62) – Бордачев (53), Лисакович (86)

Алабния – Литва 0:1

Гол: Казлаускас (51)

Удален: Хисай (Албания, 87)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Албания Беларусь Казахстан Литва
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...