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Лига Наций. Босния и Герцеговина - Польша 1:2. Не помогли ни Джеко, ни Чакыр

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Волевая победа "Кадры"

Лига Наций. Босния и Герцеговина - Польша 1:2. Не помогли ни Джеко, ни Чакыр
Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Боснийцы довольно неожиданно вышли на матч в неосновном составе, оставив в запасе Джеко и Вишчу. Но поляки не сразу разобрались, что к чему, и на старте больше отбивались.

К середине тайма ситуация выровнялась, но тут на первый план вышел Джюнейт Чакыр. Он решил, что легкое подталкивание от Беднарека тянуло на пенальти, и указал на точку. Хайрадинович шанс не упустил, пробив точно в угол.

На этом хорошие новости для хозяев закончились. Где-то к 30-й минуте они окончательно сели на свою половину, и "Кадра" пошла на штурм. Зьелинский связывал линии, Йозвяк простреливал, Гросицкий и Милик пробивали, весьма достойно смотрелся на фланге и Кендзера. В итоге до свистка на перерыв поляки создали 4-5 хороших шансов, но запороли все, кроме одного - Глик показал класс после навеса с углового.

На второй тайм у боснийцев вышел Вишча, а потом и Джеко. С ними игра пошла намного более равная, но тут у поляков прорезалась реализация - Гросицкий был точен после навеса Рыбуса. У хозяев было сразу два шанса изменить ход событий, однако Кольич пробил с 10 метров выше ворот, а Джеко в контратаке не переиграл Фабьянского.

В итоге Польша добыла гостевую победу, и теперь сохранить прописку в элитном дивизионе Лиги Наций боснийцам будет архисложно. Чтоб это сделать, надо будет обыгрывать "Кадру" на ее поле, ну или творить сенсацию с Италией или Нидерландами, но это вообще уже из области фантастики.

Зеница. "Билино Поле"

Босния и Герцеговина - Польша - 1:2

Голы: Хайрадинович, 24 (с пенальти) - Глик, 45, Гросицкий, 67

Босния и Герцеговина: Бегович - Квржич, Бичакчич, Саничанин, Сивич (Милошевич, 82) - Бешич (Джеко, 60), Хаджиахметович, Хайрадинович - Ходжич, Кольич, Гояк (Вишча, 46)

Польша: Фабьянский - Кендзера, Глик, Беднарек, Рыбус - Гуральский, Крыховяк (Клих, 68) - Йозвяк, Зьелинский (Линетти. 85), Гросицкий (Шиманский, 80) - Милик

Предупреждения: Хаджиахметович, 87 - Беднарек, 22, Милик, 82

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В статье: Джюнейт Чакыр Эдин Джеко Национальная сборная Польши Национальная сборная Боснии и Герцеговины
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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
08.09.2020 в 00:36
турецкая гнида чакыр даже в этом матче отметился. вот ведь падаль!
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